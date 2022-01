ADO Den Haag loopt averij op en lijkt Elia met zware blessure te verliezen

Zondag, 30 januari 2022 om 18:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:59

ADO Den Haag heeft zondag in de Keuken Kampioen Divisie met 0-0 gelijkgespeeld tegen De Graafschap. De ploeg van trainer Ruud Brood maakte de meeste aanspraak op een overwinning, maar kwam net als de tegenstander niet tot scoren. Een grote smet op de wedstrijd was het uitvallen van Eljero Elia. De aanvaller moest het veld halverwege de eerste helft per brancard verlaten met een ogenschijnlijk zware blessure.

In de beginfase was ADO het meest dreigend, zonder echt grote kansen te creëren. Na ruim twintig minuten spelen deelde De Graafschap de eerste speldenprik uit. Na een voorzet van Giovanni Korte kon Jeffry Fortes vanaf de rand van het zestienmetergebied uithalen, maar zijn schot ging een meter naast. Ondanks dat ADO niet veel weggaf, kreeg het halverwege de eerste helft wel een flinke domper te verwerken, toen Elia in een duel met Jasper van Heertum in de mangel kwam.

Eljero Elia moet het veld per brancard verlaten met een ogenschijnlijk zware blessure. ?? #?? #ADOGRA pic.twitter.com/dJ9gSppTls — ESPN NL (@ESPNnl) January 30, 2022

De aanvaller liep een ogenschijnlijk zware blessure op en moest het veld zelfs per brandcard verlaten. Met zijn vervanger Ricardo Kishna binnen de lijnen kwam ADO vlak voor rust bijna op voorsprong, nadat Hidde Jurjus nog net zijn hand achter een inzet van Samy Bourard kon krijgen. Na rust was het voornamelijk de ploeg van trainer Brood die de klok sloeg. Kishna kreeg de uitgelezen kans om ADO op voorsprong te schieten, maar zijn kopbal vanaf een meter of vijf ging net over de goal. In blessuretijd leek De Graafschap toch nog de drie punten mee naar Doetinchem te nemen, toen een inzet van Joey Konings door Verheydt van de lijn gehaald werd.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 23 15 7 1 25 52 2 FC Emmen 23 15 3 5 20 48 3 ADO Den Haag 24 16 3 5 22 45 4 Jong Ajax 23 13 4 6 15 43 5 Excelsior 24 13 4 7 17 43 6 FC Eindhoven 24 12 5 7 13 41 7 De Graafschap 24 12 5 7 10 41 8 Roda JC Kerkrade 23 11 7 5 20 40 9 Jong PSV 23 9 5 9 7 32 10 NAC Breda 23 7 8 8 3 29 11 VVV-Venlo 24 9 2 13 -7 29 12 TOP Oss 24 7 6 11 -8 27 13 Telstar 24 6 9 9 -16 27 14 FC Den Bosch 24 8 2 14 -18 26 15 Jong AZ 23 7 4 12 -7 25 16 MVV Maastricht 24 7 2 15 -22 23 17 Jong FC Utrecht 23 6 4 13 -19 22 18 Helmond Sport 22 5 5 12 -15 20 19 FC Dordrecht 24 5 5 14 -21 20 20 Almere City FC 24 4 6 14 -19 18