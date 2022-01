Verweij ziet ‘twee enorme blokken aan been’ van Overmars bij komst Bergwijn

Vrijdag, 28 januari 2022 om 21:19 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:23

Mike Verweij ziet dat er nog heel wat plooien moeten worden gladgestreken voor de komst van Steven Bergwijn naar Ajax. Directeur voetbalzaken Marc Overmars is volgens Verweij in een waar 'pokerspel' verwikkeld met voorzitter Daniel Levy van Tottenham Hotspur over de transfersom van de 24-jarige aanvaller. Overmars zou daarin bovendien een hoop tegenstand binnen zijn eigen club krijgen, daar de Raad van Commissarissen en financieel directeur Suzan Lenderink hem geen blanco cheque willen geven voor de transfer.

Volgens Verweij gaat het hard tegen hard tussen Overmars en Levy. "Je hebt misschien wel de beste twee onderhandelaars van Europa die tegenover elkaar zitten", zegt de Ajax-watcher in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Ze geven elkaar geen duimbreed toe." Nadat Tottenham eerder deze maand al een bod van 16 miljoen op Bergwijn van tafel veegde, is Ajax volgens The Athletic nu van plan een verhoogd bod van 22 miljoen euro uit te brengen. Dan nog zou er een verschil van 3 miljoen zijn met de vraagprijs van Tottenham, die 25 miljoen bedraagt.

Binnen Ajax zou een hoop twijfel bestaan over hoe ver de club moet willen gaan voor Bergwijn, mede omdat het niet zeker is of de linkeraanvaller een vaste basisplaats gaat veroveren in Amsterdam. Valentijn Driessen, eveneens te gast in de podcast, voegt naast de transfersom nog 'het salarisprobleem' toe. "Die jongen (Bergwijn, red.) verdient bij Tottenham beter dan de bestbetaalde Ajacied. Je kan het bijna niet maken om hem meer te betalen dan Dusan Tadic. Kijk naar toen met Hakim Ziyech. Tadic moest per se dat rugnummer 10." Driessen verwijst hiermee naar de situatie rondom de komst van Tadic naar Ajax in 2018. Toenmalig Ajacied Ziyech had het nummer 10 al toegewezen gekregen, maar deed hier na opmerkingen van Tadic toch afstand van.

"Dat zijn zaken waar je wel rekening mee moet houden: Hoe valt iets in een kleedkamer?", concludeert Driessen. Verweij voegt daar nog de tegenwerking aan toe die Overmars binnen Ajax zelf krijgt. "Overmars heeft twee enorme blokken aan zijn been: de Raad van Commissarissen en CFO (financieel directeur, red.) Lenderink. Hij is zich daaraan aan het ontworstelen, maar dat is hem nog steeds niet helemaal gelukt. Dat vind ik heel gek. Overmars heeft in de tien jaar dat hij bij Ajax zit een positief transferresultaat van 350 miljoen euro, en is ervan overtuigd dat hij Bergwijn voor veel meer gaat verkopen dan waarvoor hij hem nu koopt. Dan moet je zo iemand op een gegeven moment gewoon een carte blanche geven."