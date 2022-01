Tottenham Hotspur meldt zich bij Juventus na mislopen van Adama Traoré

Vrijdag, 28 januari 2022 om 16:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:56

Tottenham Hotspur is in verregaande onderhandeling met Juventus over een huurdeal voor Dejan Kulusevski, zo melden The Athletic en GOAL. The Spurs dachten voor de rechtervleugel Adama Traoré binnen te halen, maar de 26-jarige vleugelspits van Wolverhampton Wanderers kiest voor Barcelona. Kulusevski heeft zijn jawoord aan Tottenham al gegeven.

De 21-jarige Kulusevski is een gewaardeerde kracht bij Juventus, maar zit dit seizoen ongeveer de helft van de tijd op de bank in Turijn. De Zweedse vleugelaanvaller mag na het binnenhalen van Dusan Vlahovic vertrekken bij Juventus. Antonio Conte drong bij Tottenham nadrukkelijk aan op versterkingen en kwam samen met Fabio Paratici uit bij Kulusevski. Paratici werkte elf jaar als technisch directeur van Juventus en haalde de aanvaller in 2020 ook binnen bij die club. Afgelopen zomer vertrok Paratici naar Tottenham.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De verwachting is dat Tottenham en la Vecchia Signora uitkomen op een huurovereenkomst met eventueel een optie tot koop. Kulusevski kan worden gezien als derde keus voor Tottenham, want de Londenaren waren naast Traoré ook bezig met Luis Díaz. Tottenham wilde inclusief bonussen 45 miljoen euro neertellen voor de 25-jarige vleugelspits, maar Porto hield vast aan een vraagprijs van 60 miljoen euro. Liverpool kaapte de transfer vrijdag en legde dat bedrag wél op tafel.