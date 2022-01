Barcelona presenteert Adama Traoré als vervanger voor Ousmane Dembélé

Zaterdag, 29 januari 2022 om 19:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:52

Barcelona heeft met Adama Traoré zijn gewenste vervanger voor Ousmane Dembélé binnen. De 26-jarige aanvaller wordt de rest van het seizoen gehuurd van Wolverhampton Wanderers, zo bevestigen de Catalanen via de officiële kanalen. Barcelona kan Traoré in de zomer middels een onverplichte optie tot koop voor 30 miljoen euro overnemen. Woensdag wordt hij achter gesloten deuren gepresenteerd.

Traoré speelde eerder tussen 2004 en 2013 bij Barcelona, waarna hij via Aston Villa en Middlesbrough in 2018 bij Wolverhampton terechtkwam. De rechtsbuiten produceerde de afgelopen jaren 11 goals en 18 assists in 154 officiële optredens bij the Wolves. Daarnaast maakte hij in 2020 zijn debuut in het Spaanse nationale elftal, waarvoor hij inmiddels acht keer uitkwam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barcelona neemt het volledige salaris van Traoré voor zijn rekening, zo meldden diverse media donderdag al. De Catalanen kunnen zich zijn salaris kunnen veroorloven, waardoor de inschrijving voor LaLiga geen problemen oplevert, zoals dat eerder het geval was bij Ferran Torres. Mocht Traoré komende zomer definitief worden overgenomen door Barcelona, ligt er een vierjarig contract klaar.

Weken geleden gaf Traoré al zijn jawoord aan Barcelona. Nu alles erop duidt dat Dembélé zijn contract niet gaat verlengen, heeft Barcelona actie ondernomen om Traoré binnen te halen. Barcelona heeft reeds laten weten dat Dembélé mag uitkijken naar een nieuwe club, aangezien de Franse aanvaller niet van plan is zijn aflopende contract te verlengen. Volgens de laatste berichtgeving in Spanje staat Dembélé open voor een vertrek in januari, maar er lijkt op dit moment niets concreet te spelen.