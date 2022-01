Willem II haalt drievoudig landskampioen transfervrij naar Nederland

Vrijdag, 28 januari 2022 om 07:18 • Daniel Cabot Kerkdijk

Willem II gaat zich versterken met Alexander Fransson, zo meldt De Telegraaf. De middenvelder gaat zich volgens het dagblad spoedig verbinden aan de Tilburgse club en zal dat bovendien transfervrij doen. De achtvoudig Zweeds A-international zit momenteel zonder club nadat zijn contract bij IFK Norrköping is afgelopen.

Het is niet het eerste buitenlandse avontuur voor Fransson. De 27-jarige middenvelder werd in oktober 2015 landskampioen met IFK Norrköping, dat 26 jaar op een landstitel had gewacht. Drie maanden later tekende hij een contract met FC Basel. Fransson werd tweemaal landskampioen met de Zwitserse club en speelde ook nog voor Lausanne-Sport. Vanaf de zomer van 2018 droeg hij wederom het tenue van IFK Norrköping.

Willem II versterkte zich eerder deze maand al met rechtsback Kilian Ludewig (Red Bull Salzburg), spits Jizz Hornkamp (FC Den Bosch) en staat op het punt om centrumverdediger Wessel Dammers van FC Groningen over te nemen. De club uit Tilburg verloor elk van de laatste tien duels in de Eredivisie en wacht al dertien wedstrijden op een zege. Het team van Fred Grim staat maar een plek boven de rode streep.