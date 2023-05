Elftal van de Week: Medunjanin grote uitblinker en langverwachte goal Dammers

Dinsdag, 16 mei 2023 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:08

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag werd de volledige 37ste speelronde afgewerkt. Heracles Almelo won met 0-3 op bezoek bij NAC Breda en ligt daardoor op kampioenskoers.

PEC Zwolle was tegelijkertijd met 3-1 te sterk voor Roda JC. De Zwollenaren kwamen daarmee net als Heracles op 82 punten. De Almeloërs hebben met nog één speelronde op het programma echter een beter doelsaldo: +59 tegenover +55. Heracles krijgt komende vrijdag Jong Ajax op bezoek, terwijl PEC een uitwedstrijd bij Helmond Sport wacht. Nummer drie Willem II bleef bovenaan staan in de laatste periodestand dankzij een 3-0 zege op Jong FC Utrecht. De Tilburgers zijn al zeker van de deelname aan de play-offs, maar kunnen met winst op Roda ook nog de premie voor de vierde periode bijschrijven.

Uitgelicht:

Jong AZ, Willem II en VVV-Venlo zijn deze week de hofleveranciers van het Elftal van de Week. De drie ploegen leveren allemaal twee spelers af. Haris Medunjanin was de grote man aan de zijde van PEC bij de zege op Roda. Geen speler creëerde deze speelronde meer kansen dan de 38-jarige routinier (6), terwijl hij ook de meeste Expected Assists noteerde (0,72).

Wessel Dammers maakte in de zomer van 2022 de overstap van FC Groningen naar Willem II. Vrijdagavond wist hij in het gewonnen duel met Jong FC Utrecht (3-0) het net eindelijk weer eens te vinden. Voor de centrumverdediger was het zijn eerste treffer in de Keuken Kampioen Divisie in vijf jaar en 169 dagen (toen twee goals tegen Go Ahead Eagles).

Elftal van de Week: Brouwer (Heracles Almelo); Lathouwers (VVV-Venlo), Dammers (Willem II), Schouten (Jong AZ), Janssen (VVV-Venlo); Oosting (Willem II), Buurmeester (Jong AZ), Sellouki (ADO Den Haag); Martha (Jong Ajax), Medunjanin (PEC Zwolle), Griffith (Jong AZ).