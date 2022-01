Overmars geeft Oranje-international ‘groot gelijk’ door niet voor Ajax te kiezen

Donderdag, 27 januari 2022 om 21:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:48

Marc Overmars had Arnaut Danjuma graag bij Ajax gezien, zo onthult de directeur voetbalzaken van de Amsterdammers in gesprek met ELF Voetbal. De vijfvoudig international van het Nederlands elftal (twee goals) stond in de zomer van 2018 hoog op het lijstje in de hoofdstad, maar besloot te kiezen voor een dienstverband in België bij Club Brugge. Overmars geeft Danjuma, die dit seizoen een sterke indruk maakt bij Villarreal, achteraf 'groot gelijk' voor zijn keuze.

Danjuma maakte in het seizoen 2017/18 furore bij NEC, door dertien doelpunten en zeventien assists te produceren over dertig wedstrijden in alle competities. "Toen wilden we hem naar Ajax halen", erkent Overmars. De oud-linksbuiten had een duidelijk plan voor Danjuma klaarliggen in Amsterdam, al zou het daar nooit toe komen. "Eerst wilden we hem een jaar aan FC Groningen verhuren. Hij koos ervoor om naar Club Brugge te gaan. Daar heeft hij groot gelijk in gehad."

De geboren Nigeriaan verdiende na slechts één seizoen al een overstap naar Bournemouth, dat zijn contract voor een som van 16,5 miljoen euro afkocht. Na een half seizoen in de Premier League degradeerde Danjuma met zijn club naar de Championship, waar hij zich met 15 treffers in 33 wedstrijden in de kijker speelde van diverse clubs. Villarreal trok aan het langste eind en betaalde Bournemouth een afkoopsom van 23,5 miljoen euro om Danjuma tot medio 2026 vast te leggen.

In Spanje kent Danjuma vooralsnog een vliegende start. De linksbuiten kwam in zijn eerste achttien duels in alle competities tot negen treffers, waaronder vier in de Champions League. Daarmee had Danjuma een groot aandeel in het behalen van de tweede plek in Groep F en dus de knock-outfase. Volgens The Athletic volgt Liverpool de verrichtingen van de Oranje-international nauwgezet. Danjuma mag echter niet voor een habbekrats weg: naar verluidt heeft hij een afkoopclausule van 75 miljoen euro in zijn contract staan.