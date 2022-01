Manchester United-duo onder vuur vanwege foto met omstreden rapper

Woensdag, 26 januari 2022 om 15:31 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:33

Marcus Rashford en Jesse Lingard zijn door het slijk gehaald in de Britse media na het opduiken van een controversiële foto. Het duo van Manchester United werd gefotografeerd met de Londense rapper Wiley, die in 2020 zijn management kwijtraakte vanwege antisemitische uitspraken op sociale media. Rashford en Lingard verdedigden zich door te zeggen niet op de hoogte te zijn van de situatie rondom de rapper.

Wiley postte in juli 2020 op Twitter dat Joden 'slangen' en 'lafaards' zouden zijn. Hij verweet ze racisme jegens donkere mensen en trok een vergelijking met de rechtsextremistische Ku Klux Klan. Het management van de rapper verbrak daarop de samenwerking met hun cliënt. Ook kreeg Wiley een tijdelijke ban op Twitter. Kort na het incident bood de veelbesproken rapper wel openlijk zijn excuses aan, waarbij hij zich verontschuldigde voor 'generaliserende' opmerkingen. Eind 2021 was het echter opnieuw raak. Wiley liet zich onder een nieuw alias wederom schadelijk uit over de Joodse gemeenschap op Instagram en Twitter, waarop hij wederom verbannen werd.

This picture has been brought to my attention which I understand now, given context, could easily be misconstrued. I would like to reinforce that I do not and will not condone discriminative language or behaviour of any kind aimed at the Jewish community or any other community. — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 25, 2022

De uitlatingen van de rapper staan in schril contrast met de veelvuldige antiracistische campagnevoering van zowel Rashford als Lingard. Beiden reageren op de veelbesproken foto via Twitter. "Deze foto trok mijn aandacht", schrijft Rashford. "Omdat naar ik nu begrijp, gezien de context, de foto makkelijk verkeerd kan worden begrepen. Ik wil benadrukken dat ik discriminatie jegens de Joodse gemeenschap en welke andere gemeenschap dan ook in iedere vorm veroordeel en dat ook altijd zal blijven doen.” Lingard sluit zich aan bij de woorden van zijn teamgenoot en laat zich in soortgelijke woorden uit.

I’ve been made aware of a photo circulating currently, that can easily be misconstrued. I want to make it clear that I do not condone any form of racism whatsoever! — Jesse Lingard (@JesseLingard) January 25, 2022

Opvallend genoeg werd Wiley in 2018 nog beloond met de koninklijke onderscheiding MBE (Member of the Order of the British Empire) vanwege zijn bijdragen aan het muzikale landschap. Rashford ontving in oktober 2020 dezelfde onderscheiding van Queen Elizabeth door zijn inspanningen tegen kinderhonger in Engeland. Manchester United heeft zich vooralsnog niet uitgesproken over de situatie.