Clubs plannen spoedoverleg naar aanleiding van ‘teleurstellende woorden’ Rutte

Dinsdag, 25 januari 2022 om 21:15 • Mart van Mourik

De clubs uit het betaald voetbal gaan woensdag gezamenlijk in gesprek naar aanleiding van de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers. Vanaf woensdag zijn voetbalsupporters onder strenge voorwaarden weer welkom in de stadions in Nederland. Slechts een derde van de capaciteit van een stadion mag worden benut, en de clubs noemen het een besluit zonder perspectief. Dinsdagochtend meldde de KNVB al in een gezamenlijk statement dat het betaald voetbal heeft het kabinet laten weten dat het niet akkoord gaat met een bezettingsgraad van één derde in de stadions.

Als het aan de 34 directeuren van de clubs in het betaald voetbal, de KNVB, de Keuken Kampioen Divisie en de Eredivisie CV ligt wordt de maximale bezetting snel opgeschaald. Mogelijk gebeurt dat dus alsnog over drie weken, wanneer er een nieuw ‘weegmoment’ plaatsvindt. Men gaat echter niet akkoord met de nieuwe regels van het kabinet en de clubs oordelen dat ‘een nieuw weegmoment’ alsnog geen perspectief biedt. "Het is niet uit te leggen aan de supporters, het vergroot de onrust onder de achterban alleen maar en bovendien kost het de clubs weer handen vol met geld”, luidde het oordeel van de betaald voetbalclubs eerder.

Morgen komen we met het Betaald Voetbal bij elkaar om te kijken hoe wij met deze situatie om zullen gaan. We komen z.s.m. met meer nieuws richting onze trouwe fans en partners hoe de komende periode eruit gaat zien.



(2/2) — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) January 25, 2022

Direct na de persconferentie laten onder meer PSV en AZ weten dat er een dubbel gevoel overheerst. “Enerzijds zijn we blij dat we binnenkort een deel van onze supporters weer kunnen verwelkomen. Anderzijds is dit een oplossing zonder perspectief”, erkent PSV-directeur Toon Gerbrands. Met name het feit dat het kabinet geen gehoor heeft gegeven aan de oproep van het betaald voetbal om met minimaal tweederde van de capaciteit te beginnen stemt de clubs ontevreden.

“Wij hebben aangetoond veilig en verantwoord een hogere bezettingsgraad aan te kunnen”, zegt Robert Eenhoorn, directeur van AZ, via de officiële kanalen. “Dan is het zeer teleurstellend dat het kabinet geen gehoor geeft aan de oproep van de clubs en het betaald voetbal om met minimaal twee derde van de capaciteit te beginnen. Wij zullen binnenkort in gesprek gaan met een afvaardiging van onze supporters en sponsorrelaties en met hen deze situatie bespreken”, aldus Eenhoorn. Onder meer uit de tweet van RKC Waalwijk blijkt dat de clubs woensdag om tafel gaan zitten.