Feyenoord-icoon Wim Jansen op 75-jarige leeftijd overleden

Dinsdag, 25 januari 2022 om 12:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:25

Wim Jansen is dinsdag op 75-jarige leeftijd overleden. Feyenoord heeft met groot verdriet kennisgenomen van het overlijden van de oud-voetballer, een van de grootste spelers die ooit voor de club heeft gespeeld. Wim Jansen leed aan dementie, zo onthulde de oud-voetballer in november in zijn boek, dat ter ere van zijn 75ste verjaardag verscheen. De oud-trainer van de Rotterdammers had al enige tijd het vermoeden dat er iets mis was en liet zich daarom halverwege de coronacrisis uitgebreid onderzoeken.

Feyenoord verliest met Wim Jansen een icoon én kind van de club. Al op tienjarige leeftijd werd hij lid van Feijenoord, om er vervolgens liefst vijftien jaar in het eerste elftal te spelen en vele prijzen te veroveren. Ook na zijn spelerscarrière bleef Jansen de club trouw en was hij onder meer assistent- en hoofdtrainer, technisch directeur en adviseur. "Ik ben een paar keer bij Feyenoord weggegaan, maar altijd weer teruggekomen. Je zou het een bloedband kunnen noemen", zei hij hierover in zijn biografie.

In zijn tijd als speler maakte Jansen deel uit van de meest succesvolle Feyenoord-teams ooit. De middenvelder was een vaste waarde in het elftal dat in 1970 als eerste Nederlandse club de Europacup I en de Wereldbeker won. Vier jaar later tilde Jansen als aanvoerder ook de UEFA Cup de lucht in. Drie landstitels en een KNVB Beker maken de indrukwekkende erelijst van zijn periode als speler in De Kuip compleet. Jansen speelde 476 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 39 keer scoorde. Al op twintigjarige leeftijd debuteerde de middenvelder in het Nederlands elftal, waarmee hij in zowel 1974 als 1978 de WK-finale haalde. Jansen kwam uiteindelijk tot 65 interlands. Hij sloot zijn carrière af met twee seizoenen bij Ajax, waar hij tot 49 competitieduels kwam.

De afgelopen tien jaar was Jansen vooral een vertrouwd gezicht op Varkenoord, het jeugdcomplex van Feyenoord. Jansen was als adviseur van de jeugdtrainers het liefst op de achtergrond en ver verwijderd van de schijnwerpers. Die rol paste hem het meest, zo vertelde hij in de zomer van 2011. "Het opleiden van jeugd is mijn grote passie en van Feyenoord zal ik nooit loskomen. Ik ben meer dan zestig jaar lid van Feyenoord. In wezen heeft deze club mijn leven beheerst. Eerst als jeugdspeler, toen als voetballer, later als trainer, technisch directeur en tegenwoordig bij de jeugdopleiding. Feyenoord is mijn leven."