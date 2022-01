Ten Hag: ‘Als iets concreet is, krijg ik over het algemeen informatie van Marc’

Maandag, 24 januari 2022 om 07:32

Erik ten Hag lijkt geenszins van plan om Nicolás Tagliafico deze maand te laten vertrekken. Barcelona heeft zich bij Ajax gemeld voor de Argentijnse vleugelverdediger, die zelf wel oren heeft naar een overstap naar Catalonië. Ten Hag benadrukt op de persconferentie na afloop van het met 1-2 gewonnen uitduel met PSV dat hij Tagliafico met het oog op het restant van het seizoen nodig heeft.

“Ik hoor die geruchten ook, maar ik kan daar niet op ingaan. Omdat ik simpelweg geen informatie heb. Als iets concreet is, krijg ik over het algemeen informatie van Marc”, geeft Ten Hag te kennen. De Telegraaf schrijft dat Barcelona - overigens net als Napoli in een eerder stadium - Tagliafico op huurbasis wil overnemen van Ajax. Dat is voorlopig onbespreekbaar voor de Amsterdammers. Tagliafico mag bij het juiste bod - naar verluidt zeven tot acht miljoen euro - wel verkocht worden, omdat Ajax in dit geval de mogelijkheid heeft een vervanger aan te trekken.

Bekijk hier de volledige samenvatting van de persconferentie van Erik ten Hag na afloop van PSV - Ajax.

“We zullen dit soort zaken intern bespreken, maar ik heb geen veto”, gaat Ten Hag verder. “Maar ik zal zeker voor Nico vechten, omdat ik weet dat het nog een lange reeks is. We spelen op drie podia en dan heb je een kader nodig waarin je dingen kunt oplossen. Vorig jaar moesten we in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma dingen oplossen met spelers die daar nog niet klaar voor waren.” Daarmee doelt Ten Hag ogenschijnlijk op de inmiddels naar Brighton & Hove Albion vertrokken Kjell Scherpen, die in het heenduel met AS Roma door een blessure bij Maarten Stekelenburg en de schorsing van André Onana het doel moest verdedigen.

Ten Hag werd tijdens de persconferentie tevens gevraagd naar Noussair Mazraoui, die in gesprek met ESPN liet weten dat de kans ‘nihil’ is dat hij zijn contract bij Ajax nog gaat verlengen. “Het is logisch dat clubs geïnteresseerd raken, gezien zijn ontwikkeling in de afgelopen jaren. Natuurlijk zal ik ook voor hem vechten, we zullen zien wat daar uitkomt. Ik snap de ambitie die hij heeft en als we daarover praten, gaat het over de zomer.”

Een speler die nog wel in januari zou kunnen vertrekken, is Danilo. Brian Brobbey viel tegen PSV echter geblesseerd uit en dat zou mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van de Braziliaan. “Ik kan daar niks over zeggen, want we komen net uit de wedstrijd. Iedereen heeft kunnen zien dat Brobbey zich heeft moeten laten vervangen. Maar iedereen heeft ook kunnen zijn dat hij nog even door kon, weliswaar met pijn. Meestal is dat positief nieuws als je nog kunt bewegen, maar we zullen de diagnose moeten afwachten.”