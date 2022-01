Ekkelenkamp laat zich bij eerste balcontact zien tijdens nederlaag tegen Bayern

Zondag, 23 januari 2022 om 19:29 • Chris Meijer • Laatste update: 20:07

Jurgen Ekkelenkamp heeft zich zondagavond laten zien tijdens het duel tussen Hertha BSC en Bayern München. De middenvelder kwam als invaller binnen de lijnen en tekende met zijn eerste balcontact direct voor een doelpunt. Het was overigens niet meer dan een eretreffer, want Bayern boekte in Berlijn een afgetekende 1-4 overwinning. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann blijft met een voorsprong van zes punten op Borussia Dortmund koploper van de Bundesliga, terwijl Hertha de nummer dertien is. Eerder op de dag won RB Leipzig met 2-0 van VfL Wolfsburg

Hertha BSC - Bayern München 1-4

Bayern begon het kalenderjaar 2022 met een verrassende thuisnederlaag tegen Borussia Mönchengladbach, maar revancheerde zich vorige week met een 0-4 overwinning op 1.FC Köln. Ook in het Olympiastadion van Berlijn stelde der Rekordmeister snel orde op zaken. Na twee minuten spelen lag de bal al in het net achter Hertha-doelman Alexander Schwolow, alleen ging er een streep door de treffer van Corentin Tolisso vanwege buitenspel. Schwolow bleek vervolgens meerdere keren een sta-in-de-weg voor Bayern, bij onder meer een inzet van Robert Lewandowski.

Met 28 minuten op de klok kwam Bayern op voorsprong, toen Tolisso al vallend een afgemeten voorzet van Kingsley Coman tegen de touwen kopte. Nog voor rust breidde Bayern zijn voorsprong uit naar de comfortabele marge van twee. Müller werd bij een vrije trap van Joshua Kimmich volledig vrijgelaten en tikte de bal vervolgens eenvoudig in de vrije rechterhoek. Schwolow hield in de tweede helft lang zijn doel schoon, ondanks mogelijkheden voor onder meer Serge Gnabry en Coman.

Jurgen Ekkelenkamp staat er net in en geeft Hertha dan toch nog een treffer! Een heel bijzonder slotstuk in Duitsland! Eindstand 1-4 ??#ZiggoSport #Bundesliga #BSCFCB pic.twitter.com/xVCtlbFYN7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 23, 2022

Een kwartier voor einde liep Bayern echter toch weg naar een ruime marge en dat was te danken aan de hiervoor uitstekend keepende Schwolow. De sluitpost van Hertha speelde de bal voor zijn doel langs en zag de inlopende Leroy Sané over het hoofd, die het leer dankbaar in het lege doel schoof. Vier minuten later tilde Gnabry de marge naar vier na een splijtende pass van Kimmich.

Ekkelenkamp redde tien minuten voor tijd de eer voor Hertha met zijn eerste balcontact. Manuel Neuer redde aanvankelijk een inzet van Stevan Jovetic, maar de doelman van Bayern was kansloos toen Ekkelenkamp de bal in de rebound over hem heen liftte. Daarmee bepaalde Ekkelenkamp uiteindelijk de eindstand, mede doordat er nog een doelpunt van Sané werd geannuleerd. De aanvaller van Bayern kreeg de tijd en ruimte om op de rand van het strafschopgebied het schot te vinden en krulde de bal fraai in de verre linkerhoek. Sané maakte echter hands in aanloop naar het doelpunt, waardoor het bij 1-4 bleef.

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 2-0

De laatste zege van die Wölfe in de Bundesliga dateerde alweer van 6 november, toen er met 1-0 gewonnen werd van FC Augsburg. Tegen RB Leipzig slaagden de bezoekers, waar Wout Weghorst in de basis begon en Micky van de Ven op de bank, er opnieuw niet in om een overwinning te boeken. Een kwartier voor tijd werd de ban door de thuisploeg gebroken door Willi Orban, die alert reageerde toen André Silva een bal op de lat kopte: 1-0. De wedstrijd werd vijf minuten voor tijd vervolgens op fraaie wijze door Josko Gvardiol beslist. De verdediger wist doelman Koen Casteels met een stift in de zestien te verschalken: 2-0.