Mitchell Dijks reageert via Instagram op hardnekkig gerucht

Zaterdag, 22 januari 2022 om 18:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:52

Mitchell Dijks heeft zich via Instagram uitgesproken over zijn huidige situatie. De verdediger komt bij Bologna amper aan spelen toe en zou volgens trainer Sinisa Mihajlovic niet gelukkig zijn bij de Italiaanse club. Ook Italiaanse media melden dat al enige tijd. Dijks, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een overgang naar Standard Luik, weerspreekt de woorden van zijn trainer. Via Instagram laat hij weten zich niet te kunnen vinden in de geruchten die momenteel de ronde doen.

Mihajlovic plaatste donderdag tijdens de afsluitende persconferentie openlijk zijn vraagtekens bij de bereidheid van Dijks om nog langer het shirt van Bologna te dragen. De verdediger geniet niet het vertrouwen van de Servische oefenmeester en kwam dit seizoen pas in zes Serie A-duels in actie, waarvan slechts twee keer als basisspeler. Volgens transferexpert Nicolò Schira is Standard Luik in de markt om Dijks nog deze transferperiode te verlossen van zijn uitzichtloze situatie, maar heel concreet werd de Belgische club nog niet.

?? | Mitchell #Dijks, attraverso il suo profilo Instagram, chiarisce la sua posizione in merito al rapporto con il #Bologna. pic.twitter.com/QIHJbwd1LW — Spazio Bologna (@BolognaSpazio) January 22, 2022

"Ik heb een aantal berichten gezien waarin wordt gezegd dat ik niet langer blij zou zijn om voor Bologna te spelen", reageert Dijks via Instagram op de hardnekkige geruchten over zijn huidige situatie. "Dit is absoluut niet waar. Ik wil dit rechtzetten, want sinds mijn komst in 2018 heb ik tot nu toe de steun van de fans en het team gevoeld. De fans zitten in mijn hart. Ik ben trots en vereerd dat ik het Bologna-shirt mag dragen en ik zal altijd mijn best doen voor deze club, tot het einde!"

Mihajlovic was duidelijk een andere mening toebedeeld. "Dijks is een speler die niet langer in Bologna wil zijn en daarom moet vertrekken", liet de trainer er geen twijfel over bestaan. "Ik kan hier geen spelers houden die ik puur voor nood in kan zetten." Dijks heeft nog een contract tot medio 2023 bij Bologna, waar hij bezig is aan zijn vierde seizoen. In zijn eerste drie seizoenen was hij goed voor 58 wedstrijden in de Serie A. Dit seizoen gaat het dus aanzienlijk moeizamer. Eerder werd zijn naam al in verband gebracht met Hellas Verona en Torino, maar Standard lijkt nu de beste papieren te hebben.