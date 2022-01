Aboukhlal beslist wedstrijd voor Marokko na ongelooflijk optreden Ben Boina

Vrijdag, 14 januari 2022 om 18:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:19

Marokko gaat naar de knock-outfase van de Afrika Cup. De ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic won vrijdagavond met 2-0 van de Comoren, de nummer 132 van de FIFA-wereldranglijst. Na een vroege 1-0 zocht Marokko langdurig naar de 2-0, maar doelman Salim Ben Boina kende een bijzonder optreden: hij maakte enkele slippertjes, maar loste die steeds zelf op, verrichtte ongelooflijke reddingen en pakte ook een strafschop. Zakaria Aboukhlal zorgde uiteindelijk toch voor de beslissing. Marokko heeft zes punten na twee duels.

Marokko was de grote favoriet en kwam na een kwartier ook daadwerkelijk op voorsprong. In het strafschopgebied legde voormalig Eredivisie-aanvaller Tarik Tissoudali de bal breed richting Ayoub El Kaabi, wiens schot werd geblokkeerd. Daarna kwam de bal terecht bij Selim Amallah, die rustig bleef in de chaotische doelmond en de ruimte vond voor een rake uithaal: 1-0. Tien minuten voor de pauze kreeg Nayef Aguerd een grote kans om de marge te verdubbelen na een hoekschop vanaf de rechterflank, maar de vrijstaande verdediger kopte op de lat.

Het was zeker niet de enige kans die Marokko zou krijgen op de 2-0. De manschappen van bondscoach Halilhodzic was een stuk sterker dan de Comoren, maar waren onzorgvuldig in de afronding: de laatste pass kwam te vaak niet aan op de bestemming. Na een uur maakte middenvelder Yacine Bourhane van Go Ahead Eagles zijn entree bij de Comoren; Saïd Bakari van RKC Waalwijk had al een basisplaats. Aboukhlal maakte na 65 minuten zijn entree bij Marokko. Voormalig Eredivisionist Sofyan Amrabat stond in de basis, maar Souffian El Karouani van NEC moest het stellen met een plek op de tribune.

Het werd steeds merkwaardiger dat het slechts 1-0 bleef staan. Ben Boina leverde de bal in en zag Amallah hard naast schieten; na voorbereidend werk van Achraf Hakimi stuitte Sofiane Boufal van dichtbij op de doelman, die daarna ook een vrije trap van Hakimi uit zijn doel hield. Het meest bizarre moment deed zich dertien minuten voor tijd voor. Met de buitenkant van de voet bracht Fayçal Fajr de bal in het strafschopgebied, waarna doelman Ben Boina redding bracht op een kopbal van Aguerd én de rebounds van zowel Romain Saïss als Adam Masina, allemaal van zeer dichtbij. Zelfs een penalty bood geen uitkomst: Aboukhlal verdiende een strafschop na een overtreding van Ben Boina, maar de keeper keerde daarna de inzet van Youssef En-Nesyri.

In de korte hoek belette hij ook Aboukhlal nog het scoren, waardoor Marokko slechts met 1-0 leek te gaan winnen. De Comoren zullen zelfs nog even hoop hebben gehad op een gelijkmaker, maar serieuze kansen daartoe kwamen er niet. Juist toen niemand Ben Boina meer leek te kunnen kloppen, scoorde Aboukhlal alsnog in een één-op-één-situatie. De goal werd aanvankelijk afgekeurd wegens buitenspel, maar de VAR draaide dat besluit terug na een interventie van ongeveer twee minuten.

Bij de Comoren hebben ze hun eigen Manuel Neuer in huis ????? pic.twitter.com/kxZ1d7OpNt — ESPN NL (@ESPNnl) January 14, 2022