Debuteren tegen nota bene Ajax: ‘Het is hét moment om het te laten zien’

Vrijdag, 14 januari 2022 om 07:42 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:47

Onder voorbehoud van corona of een blessure gaat Fabian de Keijzer uitgerekend in de thuiswedstrijd tegen Ajax zondag zijn Eredivisie-debuut voor FC Utrecht maken. Na mindere optredens tegen PSV en in de beker tegen NAC Breda heeft René Hake ervoor gekozen om Maarten Paes te vervangen door de 21-jarige doelman, die dit seizoen indruk heeft gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie en al enkele keren deel uitmaakte van de selectie van Jong Oranje. “Je moet een keer de kans krijgen. Dat het dan meteen tegen Ajax is, maakt niet uit”, zo verzekert Jan Willem van Ede, clubicoon van de Domstedelingen.

Van Ede verbaast zich wel over de keeperscarrousel bij FC Utrecht, daar hij zelf veertien seizoenen achter elkaar keeper van het eerste was. “Nu staat er elk half jaar iemand anders”, vertelt de oud-doelman vrijdag in De Telegraaf. Begin dit seizoen kreeg Paes de voorkeur boven Eric Oelschlägel én De Keijzer. Hake liet destijds weten dat het niveau van de keepers dicht bij elkaar zat. De wisseling van de wacht is een hard gelag voor Paes, die daarmee voor de derde keer zijn plek onder de lat is kwijtgeraakt. Volgens het dagblad is de doelman op weg naar een nog onbekende club in de Major League Soccer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Een paar jaar geleden liepen ze bij FC Utrecht te juichen omdat ze drie keepers bij Jong Oranje hadden zitten”, verwijst Van Ede naar Paes, De Keijzer en Thijmen Nijhuis. Laatstgenoemde wordt nu door FC Utrecht teruggehaald van zijn verhuurperiode aan MVV Maastricht. “Ik heb toen al gezegd dat ze elkaar in de weg zouden gaan zitten en dat is ook wel gebleken. Maar ik hoor al langer bij de club dat De Keijzer in potentie de beste was van de jonge keepers en dat ze in hem de keeper van de toekomst zagen.”

Dat De Keijzer nota bene tegen Ajax zijn debuut in de Eredivisie gaat maken, is volgens Van Ede geen probleem. “Bij Jong FC Utrecht maakt hij een prima indruk. De Keijzer heeft de goede bouw voor een keeper en staat ook in het meevoetballen zijn mannetje. (...) Nu is het voor hem hét moment om het te laten zien. Laten we hopen dat FC Utrecht nu met De Keijzer eindelijk wat stabiliteit onder de lat krijgt.”

De kans voor De Keijzer betekent immers alweer de zesde (!) keeperswissel in tweeënhalf jaar tijd. David Jensen werd medio 2019 geslachtofferd ten faveure van Paes, die een half jaar later geblesseerd raakte en zag hoe Jeroen Zoet naar de Domstad kwam. Paes begon 2020/21 weer als eerste doelman, maar na een coronabesmetting verloor hij zijn basisplaats aan Nijhuis. In december groeide Paes toch weer uit tot eerste doelman, maar na een zware hersenschudding bij de doelman nam Oelschlägel plek onder de lat. Aan het begin van dit seizoen won Paes de concurrentiestrijd, al was het uiteindelijk maar voor een half jaar.