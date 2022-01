Hakim Ziyech draagt bij aan probleemloze bekeravond voor Chelsea

Zaterdag, 8 januari 2022 om 20:25 • Jeroen van Poppel

Chelsea heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de FA Cup. De ploeg van Thomas Tuchel rekende met grote overtuiging af met Chesterfield, dat uitkomt in de National League, het vijfde niveau. Hakim Ziyech had met een soort assist en een rake penalty een aandeel in de grote overwinning van de Londenaren: 5-1.

Tuchel besloot tegen de vijfdedivisionist niet al te veel spelers te sparen en gunde Ziyech zijn tweede basisplaats op rij. Omdat Chelsea net als tegen Tottenham Hotspur (2-0 winst) aantrad in een viermansdefensie, mocht de voormalig Ajacied wederom spelen vanaf zijn geliefde rechterflank. Dit in tegenstelling tot het gebruikelijke 3-4-2-1-systeem van Chelsea, waarbij Ziyech doorgaans in een meer zwervende rol achter de eenzame spits wordt gebruikt.

The Blues wisten de score na vijf minuten spelen al te openen via Timo Werner. Het schot van Ziyech werd in eerste instantie nog gered door Scott Loach, waarna de Duitse aanvaller eenvoudig kon binnentikken: 1-0. De marge werd vervolgens verdubbeld door Callum Hudson-Odoi, die de bal vanaf een meter of twintig fraai in de lange hoek krulde: 2-0. Lewis Hall profiteerde twee minuten later van geschutter in de defensie van de bezoekers en bood Romelu Lukaku hierna een niet te missen kans: 3-0.

Andreas Christensen bepaalde de ruststand uiteindelijk op 4-0, nadat de sluitpost van Chesterfield een schot van Hall niet goed verwerkte en de Deen zich alert toonde. Zo makkelijk als voor rust vielen de doelpunten na rust niet meer voor Chelsea. In de 55ste minuut scoorde Ziyech wel uit een strafschop, nadat Christian Pulisic onderuit was gehaald: 5-0. De ploeg van Tuchel gaf in de slotfase een eretreffer weg aan Chesterfield. Het schot van

Kabongo Tshimanga werd half gekeerd door Marcus Bettinelli, waarna de Nederlander Akwasi Asante heel simpel kon scoren: 5-1.