‘Bale laat doorgaan als profvoetballer afhangen van twee cruciale duels’

Vrijdag, 7 januari 2022 om 19:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:13

Gareth Bale overweegt opnieuw om zijn voetbalschoenen voorgoed op te bergen, zo meldt The Athletic. De 32-jarige aanvaller van Real Madrid kwam al sinds eind augustus niet meer in actie en heeft volgens journalist David Ornstein nog slechts één doel als profvoetballer: met Wales schitteren op het WK in Qatar eind dit kalenderjaar.

Het uiterst lucratieve contract van Bale bij Real Madrid loopt komende zomer af en de kans is nihiel dat dat verlengd zal worden. Of de vleugelspits daarna nog op zoek gaat naar een nieuwe club, hangt volgens The Athletic af van de mogelijkheid om met Wales af te sluiten op het WK. De Welshmen eindigden tweede in Groep E van de kwalificatie en moeten nu via de play-offs het eindtoernooi zien te halen. Wales speelt op 24 maart de halve finale tegen Oostenrijk en stuit in de eventuele finale op de winnaar van het duel tussen Schotland en Oekraïne. Een voordeel voor Wales is dat beide wedstrijden in de hoofdstad Cardiff gespeeld kunnen worden.

Bale maakt al tijden geen al te gemotiveerde indruk meer als profvoetballer en gaf meermaals aan eigenlijk meer plezier te beleven aan golf. Dit seizoen kampt de rechtsbuiten bovendien vrijwel structureel met blessures, die hem al sinds eind augustus aan de kant houden bij Real. Opmerkelijk genoeg speelde Bale in november nog wel een helft met Wales in de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (5-1 winst), die bijdroeg aan het bereiken van de tweede plek in de poule.

Carlo Ancelotti, de trainer van Real, gaf vrijdag aan dat Bale op dit moment opnieuw kampt met rugklachten. "Hij voelt zich niet helemaal goed, waardoor hij zich niet honderd procent kan geven", aldus de Italiaan op de persconferentie. Er zal Bale veel aan gelegen zijn om de play-offwedstrijden met Wales van komend voorjaar in ieder geval te halen. Als het land het WK haalt, wil de aanvaller ter voorbereiding daarop nog één avontuur aangaan op clubniveau. Als dat niet lukt, dan overweegt Bale serieus om komende zomer al te stoppen.