Kans op deal is miniem voor Ajax: nieuwe kans dient zich aan voor Bergwijn

Vrijdag, 7 januari 2022 om 18:24 • Jeroen van Poppel

Antonio Conte heeft Steven Bergwijn de komende weken heel hard nodig, zo kondigt de manager van Tottenham Hotspur aan op de persconferentie. De Italiaan vertelde daar dat Heung-Min Son een spierblessure opgelopen heeft en waarschijnlijk tot februari uitgeschakeld is. Dat maakt de kans dat Bergwijn in januari nog naar Ajax mag uiterst klein.

Son werd woensdag in de EFL Cup-wedstrijd tegen Chelsea (2-0 verlies) twaalf minuten voor tijd naar de kant gehaald. "Het was een vreemde situatie", zei Conte vrijdag. "Ik wisselde hem niet vanwege een blessure, maar om hem wat rust te gunnen. Een dag later gaf hij aan wat last te hebben van een spier in zijn been en hebben we een scan gemaakt. De kans is groot dat we hem pas na de interlandbreak weer terug hebben."

Tottenham heeft een bomvol programma en speelt in januari nog liefst vijf wedstrijden. Het biedt kansen aan Bergwijn, die volgens Conte zo goed als hersteld is van de kuitblessure die hem de afgelopen weken aan de kant hield. "Hij voelt zich goed", zei Conte, die de afgelopen periode doorgaans koos voor een driemansvoorhoede met Son, Harry Kane en Lucas Moura. De manager heeft in de aanvalslinie ook Dele Alli, Bryan Gil en Giovani Lo Celso ter beschikking.

Christian Eriksen

Conte werd ook gevraagd naar Christian Eriksen, met wie hij afgelopen seizoen kampioen werd bij Internazionale. Eriksen liet zijn contract ontbinden in Milaan en houdt zijn conditie momenteel op peil bij het Zwitserse FC Chiasso. Op de vraag of het mogelijk is dat Eriksen terugkeert bij Tottenham, antwoordde Conte dat wat hem betreft 'de deur altijd open is'. "Ik heb hem al een tijd niet gesproken, maar het was goed om te zien dat hij terug is op het trainingsveld. Ik was bang toen ik zag wat er afgelopen zomer gebeurde, en om hem nu terug te zien, dat is geweldig nieuws."