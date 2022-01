Ajax ontvangt eerste aanbiedingen van Malmö en Rosenborg

Donderdag, 6 januari 2022 om 12:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:34

Het heeft er alle schijn van dat Victor Jensen zijn carrière gaat voortzetten in Scandinavië. De middenvelder kwam dit seizoen pas eenmaal in actie voor Ajax in de Eredivisie en heeft weinig uitzicht op een prominente rol in de ploeg van Erik ten Hag. In gesprek met het Deense Tipsbladet hield Jensen de deur onlangs al open voor een winters vertrek uit Amsterdam. Datzelfde Deense medium meldt nu dat er serieuze interesse is van Malmö FF en Rosenborg.

Jensen speelde dit seizoen slechts veertien minuten in de Eredivisie, een invalbeurt in de seizoensouverture tegen NEC (5-0), maar speelde wel zeven volledige wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Ook deed hij een uur mee in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Barendrecht (4-0). Hij heeft de club laten weten liever te spelen voor het beloftenelftal dan op de bank te zitten bij het eerste. "Als ik alleen maar op de bank zit, gaat het echt de verkeerde kant op. Ik ontwikkel me door iedere dag met goede spelers te trainen, maar op mijn leeftijd wil ik vaker spelen", zei hij tegen Tipsbladet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In Zweden en Noorwegen lijken die uitspraken te zijn opgepikt, daar Malmö en Rosenborg een officieel bod hebben uitgebracht op de middenvelder van Ajax. Zolang de spelersgroep van Ajax overwegend fit blijft, ziet de middenvelder zichzelf niet doorbreken. "Het is een vrij lastige situatie. Er zijn meerdere redenen voor. We hebben al twee maanden geen blessures gehad en de ploeg blijft maar winnen. Er zijn zoveel getalenteerde spelers in de ploeg. Daardoor sta ik meer op de achtergrond, maar dat is niet wat ik ambieer. Ik heb de ambitie om vaker op het veld te staan. Ik doe wat ik kan en ik train goed, maar het is gewoon lastig op dit moment."

Jensen reisde deze week met Ajax mee naar Portugal voor het winterse trainingskamp, maar verscheen woensdagochtend als enige niet op het veld. Op dat moment kwam tevens het nieuws binnen dat er een coronabesmetting was binnen de selectie van Ajax, al werd niet bevestigd of het om de Deen ging. De Amsterdammers besloten het trainingskamp woensdag per direct te cancelen nadat vier spelers positief bleken. De vier besmette personen werden los van de groep geplaatst en reisden op die manier ook terug naar Nederland. Woensdagnacht keerde de selectie van Ten Hag terug in Amsterdam.