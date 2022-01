Allegri zet op duidelijke wijze streep door transfer naar Barcelona

Woensdag, 5 januari 2022 om 14:31 • Chris Meijer • Laatste update: 14:55

Álvaro Morata vertrekt in januari niet bij Juventus, zo benadrukt Massimiliano Allegri donderdag tijdens de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Napoli. De 29-jarige spits werd de afgelopen dagen nadrukkelijk gelinkt aan een transfer naar Barcelona, dat volgens berichten uit Spanje zelfs al akkoord zou zijn geweest met Juventus en Atlético Madrid. Allegri benadrukt echter dat Morata een belangrijke speler is en ‘honderd procent zeker’ niet zal vertrekken.

“Morata blijft hier. Hij gaat niet vertrekken in januari. Ik heb een face-to-face-gesprek met hem gehad en ik heb hem daarin verteld dat hij honderd procent zeker niet zal gaan vertrekken”, zo geeft Allegri te kennen. “Hij is een goede speler en het probleem is dat hij het verkeerde label krijgt. Morata is heel belangrijk en dat is de reden dat hij niet zal vertrekken. Daarmee is de zaak gesloten.”

De uitspraken van Allegri volgen op het nieuws dat Fabrizio Romano twee dagen geleden meldde. Volgens de transfermarktexpert dat de clubleiding en Allegri een gesprek met Morata hadden gehad, waarin werd medegedeeld dat Juventus hem wilde behouden zolang er geen nieuwe spits kon worden binnengehaald. Het plan van Juventus is op dit moment om in juni een jonge spits binnen te halen. Morata had alleen kunnen vertrekken als Juventus nu op huurbasis een andere spits had kunnen vastleggen, maar die optie is klaarblijkelijk van tafel.

Het betekent dat een overgang van Morata naar Barcelona van tafel is, ondanks dat AS enkele dagen geleden nog meldde dat die transfer al voor 95 procent rond was. De Spaanse sportkrant schreef dat Morata in afwachting was van zijn reis naar Spanje, daar Barcelona met zowel Juventus als Atlético Madrid een akkoord bereikt had. Romano schreef dat Xavi ‘constant’ met Morata belt, zoals hij ook met de eerder van Manchester City overgenomen Ferran Torres deed. De trainer van Barcelona moet in de zoektocht naar een nieuwe spits Morata echter uit zijn hoofd zetten.

Waar Allegri donderdag een streep zet door het vertrek van Morata, is een transfer van Aaron Ramsey volgens de trainer van Juventus wél aan de orde. “Hij staat op het punt om Juventus te verlaten, daar wordt aan gewerkt. Verder liggen er geen transfers in het verschiet, dat is voor 99 procent zeker”, geeft Allegri te kennen. De vraag is nog waar Ramsey naartoe vertrekt. De middenvelder zou een aanbieding van Burnley naast zich neergelegd hebben.