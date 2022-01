Ajax moet blijven vrezen voor Ghanese bondscoach en Kudus

Woensdag, 5 januari 2022 om 12:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:39

De kans bestaat nog steeds dat Mohammed Kudus in actie gaat komen op de Afrika Cup namens Ghana. De middenvelder van Ajax is geblesseerd, maar is door bondscoach Milovan Rajevac op een reservelijst geplaatst. De oefenmeester weigert Kudus uit zijn hoofd te zetten. Ajax heeft al enkele keren aangegeven er niks voor te voelen om Kudus af te staan, daar de Ghanees herstellende is van een blessure en na de vorige interlandbreak geblesseerd terugkwam.

Kudus maakt onderdeel uit van de 28-koppige selectie van Ghana voor de Afrika Cup, maar reisde nog niet af naar zijn geboorteland door een blessure aan zijn ribben. Ajax besloot hem daarop mee te nemen op trainingskamp naar Portugal, waar hij woensdag volledig meetrainde met de groep. Als het aan de Amsterdammers ligt blijft Kudus bij de selectie, maar daar denkt Rajevac anders over. De bondscoach van Ghana weigert de middenvelder uit zijn hoofd te zetten en doet een beroep op hem indien nodig.

''We kennen allemaal de kwaliteiten van Mohammed Kudus, hij is de toekomst van het Ghanese en Afrikaanse voetbal", aldus Rajevac tegen 3Sports. "Hij speelt voor Ajax, een sterke ploeg in Europa. Dus we weten hoeveel hij kan toevoegen aan onze ploeg en zijn bereid te wachten op hem. Hij kan ons helpen op een bepaald moment, wanneer we denken dat hij fit is." Voor Ghana begint het toernooi om de Afrika Cup op maandag 10 januari met de eerste poulewedstrijd tegen Marokko. Het Afrikaanse landentoernooi gaat een dag eerder officieel van start.

In november brak Kudus tijdens het WK-kwalificatieduel met Zuid-Afrika (1-0 winst) zijn rib. Sindsdien staat de Ghanees langs de kant. Tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen liep Kudus ook een enkelblessure op, waardoor hij tijdens de eerste seizoenshelft niet verder kwam dan zes wedstrijden. Journalist Freek Jansen van Voetbal International meldt woensdag dat Kudus weer volledig met de groep traint. Vorig seizoen stond hij door een meniscusblessure ook al langdurig aan de kant. Door al het blessureleed speelde de 21-jarige middenvelder pas 28 officiële wedstrijden voor Ajax sinds hij in de zomer van 2020 overkwam van FC Nordsjaelland.