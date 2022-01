‘Ik ga Erling Braut Haaland deze zomer naar deze club brengen’

Dinsdag, 4 januari 2022 om 19:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:04

Het grote gevecht om de handtekening van Erling Braut Haaland staat op het punt van ontbranden. Met name in de Spaanse pers wordt veelvuldig gesproken over de 21-jarige topspits van Borussia Dortmund, die in de zeer nadrukkelijke belangstelling staat van Barcelona en Real Madrid. Volgens Marca is Barça-president Joan Laporta er inmiddels van overtuigd dat Haaland komend seizoen in het Camp Nou speelt.

Laporta wil zich publiekelijk niet uitlaten over de Noorse aanvaller, maar doet dat intern naar verluidt wel. "Ik ga Haaland deze zomer naar deze club brengen", zou de president van Barcelona in klein gezelschap hebben verzekerd aan zijn collega's. Afgelopen maandag hield Laporta zich nog op de vlakte toen hij bij de presentatie van Ferran Torres naar Haaland werd gevraagd. "Ik ga niet praten over andere spelers, omdat wij daar geen baat bij hebben", zei de preses toen. "Het enige wat er dan gebeurt, is dat de speler meer waard wordt. We werken aan het versterken van onze ploeg."

Hoewel Fabrizio Romano verzekert dat Haaland nog geen keuze heeft gemaakt en dat deze maand ook nog niet zal doen, gelooft Deportes Cuatro dat Barcelona goede papieren heeft. Het spreekt in het voordeel van de Catalanen dat Haaland in het Camp Nou de absolute leider van het sportieve project zal zijn. De goalgetter zou liever niet samenspelen met Kylian Mbappé, die naar verwachting snel bij Real Madrid gaat tekenen.

Laporta gelooft dat er komende zomer voldoende ruimte zal zijn in het salarisbudget om Haaland binnen te halen. De verwachting is dat de Noor een salaris van dertig miljoen euro bruto per jaar eist. Een gigantische som, die de president van Barcelona denkt te kunnen bekostigen door afscheid te nemen van Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Neto en mogelijk ook Ousmane Dembélé. Voorlopig is het echter nog niet zo ver en moet Barça eerst nog ruimte creëren om Dani Alves en Ferran Torres te mogen inschrijven in LaLiga.