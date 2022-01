Brian Brobbey verklapt inhoud van berichtjes Erik ten Hag en Marc Overmars

Dinsdag, 4 januari 2022 om 17:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:21

Brian Brobbey is blij met zijn terugkeer bij Ajax. De spits wordt in de tweede seizoenshelft gehuurd van RB Leipzig en is momenteel met zijn ploeggenoten op trainingskamp in het zuiden van Portugal. "Het is heel leuk om terug te zijn bij Ajax. Ik zie mijn vrienden en de mensen die ik goed ken weer. Het voelt als thuiskomen", vertelt Brobbey in gesprek met Ajax TV.

De negentienjarige aanvaller vertrok afgelopen zomer transfervrij van Ajax naar Leipzig. Hij speelde sindsdien veertien officiële wedstrijden voor die Roten Bullen, waarvan slechts twee als basisspeler. "De trainingen gingen allemaal top, maar ik heb niet zoveel wedstrijden gespeeld, dat is wel jammer", vertelt Brobbey over zijn voortgang in Duitsland. "Maar voor de rest: prima club, prima team, geweldige sfeer, dus ik kan er niets slechts over zeggen."

Het artikel gaat verder onder de video Brobbey terug bij Ajax | "Ten Hag zei: 'Het wordt tijd dat je thuiskomt'" Meer videos

De negatieve reacties op zijn overstap gingen Brobbey niet in de koude kleren zitten. Supporters verweten hem dat hij de club die hem grootbracht in de steek liet, door gratis de deur uit te gaan. "Het was moeilijk als jonge jongen. Je maakt de keuze om weg te gaan en je krijgt veel negatieve reacties, maar ik heb de draad gewoon moeten oppikken. Ik ben er vrij rustig onder gebleven, ik ben altijd kalm", maakt hij duidelijk. De spits was wel blij met de reactie van directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax. "Hij wenste me gewoon succes en zei dat hij me heel snel terug zou zien. Dat is ook gebeurd."

"Ik had altijd contact met Marc Overmars en ook met Erik (ten Hag, red.). En na één wedstrijd zei Erik: het wordt tijd dat je terug naar huis komt. Ik zei dat hij gelijk had en dat het goed zou komen", vervolgt Brobbey. "Toen appte Marc me ook en zei hij: ik ga het regelen. En dat heeft hij ook echt gedaan." Bij Ajax moet Brobbey Sébastien Haller vervangen tijdens diens deelname aan de Afrika Cup. De huurling gaat hij met rugnummer 18 spelen. "In de E1 had ik ook 18. Wat voor herinneringen ik daaraan heb? Goede. We hadden toernooitjes, ik werd topscorer, ik heb er veel doelpunten mee gemaakt."