Opvallende basisklant bij Man United: eerste speelminuten in 712 dagen

Maandag, 3 januari 2022 om 17:42 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:05

Phil Jones heeft maandagavond een basisplaats bij Manchester United tegen Wolverhampton Wanderers. De verdediger staat voor zijn eerste optreden in de Premier League sinds 22 januari 2020, toen hij negentig minuten meedeed tegen Burnley (0-2 zege). De wedstrijd tussen Manchester United en Wolverhampton begint om 18.30 uur op Old Trafford.

Jones speelde op 26 januari 2020 nog een FA Cup-wedstrijd tegen Tranmere Rovers (0-6 zege), waarin hij scoorde, maar ?stond sindsdien twintig maanden aan de kant met een slepende knieblessure . Hij zat in september vorig jaar tijdens de verloren EFL Cup-wedstrijd tegen West Ham United (0-1) voor het eerst weer op de bank. Vervolgens was Jones nog vijf keer reserve in de Premier League en nu gaat hij daadwerkelijk spelen.

Jones vormt een centraal verdedigingsduo met Raphaël Varane; donderdag stonden Eric Bailly en Harry Maguire nog centraal achterin tegen Burnley (3-1 zege). Ditmaal zijn Maguire en Bailly niet fit genoeg om te spelen. Vanwege de absentie van Maguire draagt Cristiano Ronaldo de aanvoerdersband. Verder speelt Manchester United met dezelfde namen als tegen Burnley. Trainer Ralf Rangnick opteert voor een 4-2-2-2-formatie en laat Donny van de Beek wederom op de bank beginnen. Ki-Jana Hoever zit op de bank bij de bezoekers.

Opstelling Manchester United: : De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Jones, Shaw; McTominay, Matic; Greenwood, Sancho; Cavani, Ronaldo

Opstelling Wolverhampton Wanderers: José Sá; Kilman, Coady, Saïss; Nélson Semedo, Trincão, Rúben Neves, João Moutinho, Marçal; Jiménez.