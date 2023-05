Ten Hag selecteert door en neemt afscheid van man met 229 duels en vier anderen

Dinsdag, 16 mei 2023 om 13:20 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:04

Erik ten Hag gaat na dit seizoen afscheid nemen van Phil Jones, die in de zomer transfervrij zal vertrekken. De manager van Manchester United wil flink doorselecteren en laat naast de 31-jarige verdediger ook Axel Tuanzebe en jeugdspelers Ethan Galbraith, Ondrej Mastny en Charlie Wellens gaan. Het vijftal zal the Red Devils transfervrij gaan verlaten, zo meldt de Manchester Evening News.

Het is niet verrassend dat Ten Hag en United na dit seizoen afscheid nemen van Jones. De 27-voudig international stond op 20 mei 2022 voor het laatst op het trainingsveld wegens een slepende knieblessure waar hij al langer last van heeft. Jones startte daardoor slechts twee wedstrijden in de afgelopen drie jaar. De verdediger kreeg begin 2019 een nieuw vierjarig contract van toenmalig directeur Ed Woodward om te voorkomen dat hij transfervrij zou vertrekken. Nu doet hij dat na 229 duels voor de Engelsen dus alsnog.

Het transfervrije vertrek van Tuanzebe is wel enigszins verrassend te noemen, daar de 25-jarige verdediger in het begin van zijn carrière bekend stond als groot talent. De jeugdexponent van United werd sinds zijn debuut in 2017 achtereenvolgens verhuurd aan Aston Villa, Napoli en Stoke City. Tuanzebe speelde dit seizoen slechts vijf wedstrijden voor the Potters nadat hij in januari op huurbasis de overstap maakte. De verdediger kampte de volledige eerste seizoenshelft met een rugblessure. Hij speelde zijn laatste wedstrijd voor United in de verloren Europa League-finale tegen Villarreal in 2021.

De andere spelers die in ieder geval vertrekken zijn dus Galbraith, Mastny en Wellens, die dit seizoen werden verhuurd aan respectievelijk Salford City, Portadown en Oldham Athletic. United moet binnenkort ook een besluit gaan nemen over de toekomst van tweede doelman Tom Heaton, die eveneens eind juni uit zijn contract loopt. De 37-jarige keeper fungeert als back-up van David De Gea, maar staat al sinds eind maart aan de kant met een enkelblessure. De Engelsman stond dit seizoen slechts twee keer onder de lat bij the Red Devils.