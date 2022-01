Revelatie Brighton stort Everton in nog diepere crisis

Zondag, 2 januari 2022 om 16:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:30

Brighton & Hove Albion heeft zondagmiddag in de Premier League in een vermakelijk duel gewonnen op bezoek bij Everton. Op Goodison Park won de ploeg van manager Graham Potter met 2-3. Tegelijkertijd zegevierde Leeds United in eigen huis met 3-1 tegen Burnley en won Brentford 2-1 van Aston Villa.

Everton - Brighton & Hove Albion 2-3

De score werd in de openingsfase al geopend door bezoekers, toen Neal Maupay een voorzet slim meegaf op de ingelopen Alexis Mac Allister. Voor de aanvaller was het een koud kunstje om van dichtbij tegen de touwen te schieten: 0-1. Brigton wist de score vervolgens te verdubbelen via Dan Burn, die een doorgekopte corner vogelvrij kon binnenknikken bij de tweede paal: 0-2. Na kwam Everton op gelukkige wijze terug in de wedstrijd. Een doelpoging van Anthony Gordon werd van richting veranderd door Adam Lallana: 1-2. Mac Allister bracht het verschil echter weer naar twee goals met een knap afstandsschot: 1-3. De tweede treffer van Gordon kwam een kwartier voor tijd uiteindelijk te laat: 2-3.

Brentford in extase ?? Mads Roerslev schiet met zijn eerste voor de promovendus Aston Villa op achterstand!#ZiggoSport #PremierLeague #EVEBHA pic.twitter.com/Q79RUXNOag — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 2, 2022

Brenford - Aston Villa 2-1

Aston Villa, waar Anwar El Ghazi op de bank begon, wist na ruim een kwartier spelen de ban te breken, toen Danny Ings na een fraaie individuele actie van Emiliano Buendía de diepte werd ingestuurd. De spits trof met een diagonaal schot in de rechterhoek doel: 0-1. Op slag van rust was de gelijkmaker van Brentford een feit. Yoane Wissa had op de rand van het zestienmetergebied een knappe balaanname met rechts in huis en krulde de bal vervolgens langs doelman Emiliano Martínez: 1-1. Brentford trok in de slotfase uiteindelijk aan het langste eind., toen Roerslev Rasmussen in twee instanties Martínez: kansloos liet: 2-1.

?????? Een plaatje van een treffer! Yoane Wissa met de gelijkmaker voor Brentford kort voor rust.#ZiggoSport #PremierLeague #BREAVL pic.twitter.com/3L3yONV7z7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 2, 2022

Leeds United - Burnley 3-1

De bezoekers op Elland Road werden vijf minuten voor rust in vervoering gebracht door Jack Harrison. De vleugelaanvaller zag zijn eerste doelpoging nog gekeerd worden door Wayne Hennessey, maar de rebound was vervolgens wel aan hem besteed: 1-0. Na rust kwam Burnley toch langszij, toen Maxwel Cornet een vrije trap overtuigend binnenschoot: 1-1. Leeds hield de punten in de slotfase toch in eigen huis, nadat Stuart Dallas eerst met een geplaatst schot doel trof: 2-1. Het slotakkoord was in blessuretijd voor Daniel James, die een afgemeten voorzet binnenkopte: 3-1.