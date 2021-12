Ronaldinho: ‘Ik kan me voorstellen dat hij hier voor een lange tijd zal spelen’

Dinsdag, 28 december 2021 om 14:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:15

Ronaldinho verwacht dat Kylian Mbappé nog lang voor Paris Saint-Germain zal spelen. De aanvaller flirtte afgelopen zomer met een transfer naar Real Madrid en kan deze zomer alsnog transfervrij de overstap naar de Spaanse hoofdstad maken. Ronaldinho ziet echter geen reden om bij PSG te vertrekken. “De beste spelers van de wereld zitten bij PSG, dus zij zijn de beste club van de wereld.”

Mbappé speelt inmiddels drieënhalf jaar in het shirt van PSG, maar beschikt over een aflopend contract bij de huidige koploper van de Ligue 1. Gesprekken over een eventuele contractverlenging verlopen momenteel stroef. Real was afgelopen zomer dicht bij de komst van Mbappé en wordt als grootste kanshebber gezien om hem komende zomer alsnog transfervrij in te lijven. Ronaldinho, die zelf tussen 2001 en 2003 voor PSG speelde, ziet hem in de nabije toekomst echter in Parijs blijven.

"Alle spelers van de wereld willen bij Paris Saint-Germain spelen, de beste spelers van de wereld zitten bij PSG, dus zij zijn de beste club van de wereld”, zegt Ronaldinho op het officiële YouTube-kanaal van PSG. “Dus ik kan me voorstellen dat Mbappé hier voor een lange tijd zal spelen." Ronaldinho hoopt dat de aanvaller er met PSG in slaagt om de Champions League te winnen. “Het zou geweldig zijn voor zijn carrière, hij is nog zo jong en heeft al zoveel dingen bereikt. Ik denk dat de Champions League iets is wat hij mist. En het zou geweldig zijn als hij die met Paris Saint-Germain zou winnen. Iedereen geeft ze een kans om de Champions League te winnen, vanwege de spelersgroep die ze hebben.”

Mbappé gaf afgelopen zomer openlijk toe dat hij een transfer naar Real zag zitten, nadat een overstap op deadline day geen doorgang vond. De aanvaller focuste zich vervolgens weer op PSG en is dit seizoen de grote blikvanger in het elftal van trainer Mauricio Pochettino. In 24 duels was hij goed voor 15 doelpunten en 15 assists. De club hoopt Mbappé ondanks de moeizame gesprekken over een contractverlenging nog altijd langer aan zich te binden.

Begin deze maand sloot de aanvaller in een interview met Amazon Prime een langer verblijf niet uit. “In eerste instantie was ik teleurgesteld om niet te vertrekken. Maar goed, ik zit niet in de derde divisie, ik zit bij een club die de Champions League wil winnen. Ik ben Parijzenaar, ik heb mijn familie, ik voel me goed, ik heb het altijd gezegd. Ik wilde gewoon iets anders ontdekken.”