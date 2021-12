Ibrahimovic niet voor de dertiende keer Speler van het Jaar in Zweden

Zlatan Ibrahimovic is voor de verandering een keer niet uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Zweden. De aanvaller van AC Milan, die in oktober zijn veertigste verjaardag vierde, moest bij de uitverkiezing maandagavond Emil Forsberg voor zich dulden. Ibrahimovic wist in zijn lange loopbaan maar liefst twaalf keer beslag te leggen op de eretitel, inclusief vorig jaar. Tussen 2005 en 2016 werd de routinier alleen in 2006 een keer niet gekozen tot Beste Speler. Fredrik Ljungberg ging er toen met de prijs vandoor.

Forsberg, die bij Leipzig voornamelijk als aanvallende middenvelder opereert, is verguld met de Zweedse Gouden Bal. "Ik moet mijzelf echt in mijn arm knijpen", laat de Zweed in Duitse dienst maandagavond weten in een video-interview met TV4. "Hier kan ik ontzettend van genieten. Deze prijs is echt een erkenning voor een fantastisch jaar. Als speler en als leider heb ik een ontzettende groei doorgemaakt. Het geeft echt een magisch gevoel", aldus de zeer opgetogen Forsberg.

Forsberg had dit seizoen een aantal keer te maken met blessureleed, maar desondanks behoort hij bijna altijd tot de uitblinkers van de nummer tien in de Bundesliga. Op het EK van afgelopen zomer tekende de inmiddels dertigjarige middenvelder annex vleugelaanvaller maar liefst vier maal, inclusief de gelijkmaker tegen Oekraïne in de achtste finale. Zweden reikte op het EK. tot de kwartfinale, waarin het met 0-4 verloor van de latere finalist Engeland.