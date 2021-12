‘Puerta abierta’ bij Real Madrid: twee grote namen op winterse exitlijst

Real Madrid zet de deur voor Gareth Bale en Isco wagenwijd open wanneer het startschot van de winterse transferwindow klinkt, weet Marca. De meest verkochte sportkrant van Spanje schrijft dat de Koninklijke hoopt op een vertrek van het duo, dat over een aflopend contract beschikt. Tegelijkertijd lijkt het erop dat trainer Carlo Ancelotti komende zomer pas aan versterkingen wil denken.

Het bestuur van de club sluit een aantal winterse vertrekken niet uit, kopt Marca zondag. Het doel van Real Madrid is om te breken met een aantal grootverdieners, waardoor er ruimte in de salarishuishouding komt om komende zomer toe te slaan op de transfermarkt. Hoewel ook nu een inkomende transfer niet uitgesloten wordt door de sportkrant, lijkt het versterken van de spelersgroep op dit moment van ondergeschikt belang. Isco en Bale, die beiden viermaal de Champions League wonnen met de Madrilenen, zouden de voornaamste kandidaten zijn om de club in januari te verlaten.

Zowel de Spanjaard als de Welshman staat nog onder contract tot 30 juni 2022, maar beiden komen dit seizoen niet in het Madrileense schouwspel voor. Bale, die dit seizoen pas tot drie optredens in LaLiga kwam, kampt vooral met blessures, terwijl Isco (zeven optredens) het niet goed lijkt te kunnen vinden met Ancelotti. Ook Marcelo, die op de linksbackpositie veelal Ferland Mendy voor zich moet dulden, beschikt over een aflopende verbintenis in Madrid. De Braziliaan zou echter minder problemen hebben met zijn reserverol en staat niet bovenaan de exitlijst van Real Madrid, weet Marca.

Met de winterse vertrekken hoopt Real Madrid mogelijk voor te sorteren op de komst van Kylian Mbappé en Antonio Rüdiger. Paris Saint-Germain en Chelsea hebben al te kennen gegeven dat een deal in januari niet tot de mogelijkheden behoort, maar beide namen hebben wel de vrijheid om vanaf de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar de onderhandelingen te starten met andere clubs. Zowel de aanvaller als de verdediger beschikt over een aflopend contract.