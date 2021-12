‘Barcelona is niet overtuigd van Mazraoui en denkt aan twee andere opties’

Zaterdag, 25 december 2021 om 16:16 • Chris Meijer

De naam van Noussair Mazraoui wordt de laatste tijd nadrukkelijk gelinkt aan Barcelona, maar volgens Sport is het nog geen uitgemaakte zaak dat de vleugelverdediger van Ajax naar de Spaanse grootmacht gaat verkassen. De Catalaanse sportkrant schrijft dat de komst van César Azpilicueta prioriteit heeft voor Barcelona. Verder zou ook Djibril Sidibé al langer op het verlanglijstje van de Catalanen staan.

Een afvaardiging van Barcelona sprak eerder deze maand in Turijn met Mino Raiola, die sinds enkele maanden de belangen van Mazraoui behartigt. In de dagen daarna werd gemeld dat Mazraoui zou hebben aangegeven dat hij graag de overstap naar Barcelona wilde maken, wat de kans volgens verschillende Spaanse media levensgroot maakte dat transfervrij naar Spanje zou verkassen. Mazraoui is bij Ajax in het bezit van een aflopend contract en ondanks dat er al langer wordt onderhandeld over een nieuwe verbintenis, zijn beide partijen het voorlopig niet eens geworden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De clubleiding van Barcelona is het echter niet unaniem eens over de komst van Mazraoui. Niet iedereen bij Barça is overtuigd van de vleugelverdediger van Ajax, naar wie Real Madrid ook navraag heeft gedaan. Omdat Mazraoui graag naar Barcelona wil, wacht hij volgens Sport eerst het besluit vanuit het Camp Nou af. Barcelona heeft voor de versterking van de rechtsbackpositie echter nog twee kandidaten in het vizier en de naam van Azpilicueta staat bovenaan het verlanglijstje.

De 32-jarige Spaanse rechtsback annex centrumverdediger is bij Chelsea eveneens in het bezit van een aflopend contract. Zijn profiel, professionaliteit én ervaring vallen bij Barcelona in de smaak, alleen heeft Chelsea zich nog niet volledig neergelegd bij zijn vertrek. The Blues hebben Azpilicueta een aanbieding gedaan om zijn contract nog met twee jaar te verlengen en dat zorgt voor twijfels. Wie komende zomer wel zeker vrij op te pikken is, is Sidibé. De 29-jarige Fransman heeft bij AS Monaco aangegeven dat hij zijn aflopende verbintenis niet gaat verlengen.

Sidibé speelt sinds 2016 voor AS Monaco, dat hem destijds voor vijftien miljoen euro overnam van Lille OSC. De achttienvoudig Frans international - die in 2018 deel uitmaakte van de selectie die wereldkampioen werd - bracht het seizoen 2019/20 op huurbasis door bij Everton en ook nu zijn er meerdere Premier League-clubs voor hem in de markt. Barcelona zou de naam van Sidibé al langer op het verlanglijstje hebben staan.