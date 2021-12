Mike Verweij: ‘De kans dat hij naar Ajax komt, hangt heel erg van Ajax af'

Vrijdag, 24 december 2021 om 15:53 • Laatste update: 15:57

Ajax maakt echt serieus werk van Steven Bergwijn, zo vertelt Mike Verweij in de voetbalpodcast van De Telegraaf. Sky Sports meldde donderdag dat manager Antonio Conte een belangrijke rol voorziet voor de 24-jarige aanvaller, waardoor een vertrek bij Tottenham Hotspur momenteel niet aan de orde zou zijn. Verweij benadrukt dat Ajax wel zal moeten doorpakken om Bergwijn in de winterse transferwindow binnen te halen.

“Aan de woorden van Conte hoeven we niet zoveel waarde te hechten, want hij heeft ervoor gezorgd dat Bergwijn niet naar Italië kwam toen hij in de belangstelling stond van Inter”, begint Verweij in Kick-Off, zoals de voetbalpodcast van De Telegraaf heet. “Hij is gewoon niet gecharmeerd van Bergwijn, al heeft hij hem nu wel opgesteld in de EFL Cup en geroepen dat hij het maar moest laten zien. Dat deed hij met een doelpunt en een assist, alleen dit is wel het derde toernooi in Engeland en stelt niet zo heel veel voor.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bergwijn opende woensdag nog de score in het EFL Cup-duel met West Ham United (2-1 winst). Ook gaf de buitenspeler de assist voor de winnende treffer en hij kon na afloop op lovende woorden van Conte rekenen. “We gaan de komende tijd zien of hij daadwerkelijk meer speeltijd krijgt. Dan kun je zien of ze echt met hem door willen. Maar Ajax maakt echt serieus werk van hem”, benadrukt Verweij, Ajax-watcher voor De Telegraaf. Ajax zou begin december al zijn interesse al kenbaar hebben gemaakt bij Tottenham.

“Maar wat ook meespeelt, is dat Bergwijn twee keer eerder gepolst is. De eerste keer toen hij nog bij PSV speelde, de tweede keer afgelopen zomer. Ajax heeft twee keer niet doorgepakt. Dus de kans dat Bergwijn naar Ajax komt, hangt heel erg van Ajax af”, stelt Verweij. De komst van Bergwijn zou bij Ajax samenhangen met de toekomst van David Neres. “Bergwijn wil nu gewoon horen: ‘Ajax is eruit met Spurs, dit kun je verdienen en je kunt komen’. Dan wil hij erover nadenken en zegt hij waarschijnlijk ‘ja’. Het is niet meer zo dat hij blijft wachten op Ajax. Er is ook een Spaanse topclub geïnteresseerd, dat schijnt Sevilla te zijn. Tottenham is op zoek naar verdedigers en zij moeten spelers verkopen om te kunnen kopen.”

'Deel van management Brobbey wil nu al optie tot koop'

Het lijkt er momenteel wel op dat Ajax zich in januari gaat versterken met Brian Brobbey. “Hij is op weg naar Ajax, alleen de clubs moeten nog een akkoord bereiken. Dat was er al, in principe. Alleen dat was zonder optie tot koop”, zegt Verweij. “Het management van Brobbey, of in ieder geval een deel van zijn management, vindt het verstandig om toch een optie tot koop in de huurovereenkomst op te nemen, omdat je anders komende zomer gedonder krijgt en van voor af aan kunt beginnen.”

Verweij stelt dat Brobbey ‘normaal gesproken’ naar Ajax komt en vertelt dat de spits afgelopen woensdag al medisch gekeurd is. “Ajax hoeft niet zo nodig een optie tot koop. Ze willen hem gewoon komend halfjaar benutten. Het is nog maar de vraag hoe goed hij het doet, want hij heeft weinig gespeeld. Hoe fit is hij? Fit genoeg om de speelwijze van Erik ten Hag negentig minuten vol te houden? Dat vraagt nogal wat van een speler. Als je heel lang niet hebt gevoetbald, moet je kijken hoe iemand ervoor staat. Ik denk dat Ajax dat wilde afwachten, om eventueel in de zomer te onderhandelen. Maar het management van Brobbey wil liever dat er nu al een optie tot koop komt.”