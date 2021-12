Zaakwaarnemer Joey Veerman speculeert over mogelijke transfersom

Donderdag, 23 december 2021 om 12:50 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:29

Fulco van Kooperen vindt een bedrag van 'rond de zes miljoen euro' plus een doorverkooppercentage marktconform voor zijn cliënt Joey Veerman. De zaakwaarnemer, die samen met Nikkie Bruinenberg de belangen behartigt van Veerman, bevestigt donderdag tegenover De Telegraaf dat Feyenoord zich 'graag' wil versterken met de spelmaker, wiens contract bij sc Heerenveen doorloopt tot medio 2024. Als Heerenveen een aanzienlijk hoger bedrag vraagt, wordt een transfer van de 23-jarige middenvelder moeilijk te realiseren.

Feyenoord aasde in de zomer ook op Veerman, evenals AZ. Tot een transfer kwam het niet. Van Kooperen bestrijdt het gerucht dat Heerenveen destijds een bedrag van tien miljoen euro verlangde. "Heerenveen heeft dat bedrag nooit genoemd", verzekert hij. Toch wilde Heerenveen uiteindelijk niet meewerken aan een transfer, omdat de geïnteresseerde clubs zich 'vrij laat' meldden in Friesland. "Heerenveen heeft nu gezegd: als we het op tijd weten, dus niet op 20 januari of zoiets, dan willen we meedenken."

De vraag blijft voor welk bedrag Veerman zou kunnen vertrekken. "Wat is een redelijke waarde voor hem is in Nederland? Ik denk rond de zes miljoen en doorverkoop", denkt de zaakwaarnemer hardop. "Als ze acht miljoen gaan vragen aan Feyenoord wordt het moeilijk. Net als voor AZ, dat eveneens vergaande belangstelling had. Dat weet Heerenveen ook, omdat ze de bedragen niet kregen. Daarom is hij afgelopen zomer niet weggegaan. Maar nu moet hij weg en dat weten ze ook. Daarom willen Heerenveen meewerken aan een transfer. Maar voor hoeveel?"

Hoe hoger de vaste transfersom uitvalt, hoe lager het doorverkoopercentage wordt, weet Van Kooperen. Omgekeerd geldt hetzelfde. "AZ zat afgelopen zomer rond de vijf miljoen en twintig procent doorverkoop. Dat heeft Heerenveen niet gedaan, omdat ze niemand konden halen. Dat argument gaat niet meer op: nu weten ze het op tijd", aldus de belangenbehartiger, die beaamt dat Veerman graag een stap hogerop zet. "Ik denk dat Feyenoord heel goed bij hem past." Veerman speelde woensdagavond nog met Heerenveen tegen Feyenoord (0-3 nederlaag). De Rotterdammers hebben al een bod uitgebracht, maar de hoogte daarvan is onbekend.