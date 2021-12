Spanje in shock: verwoeste Lamborghini én 160 op de weg met Starbucks

Maandag, 20 december 2021 om 20:02 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:31

Spanje is maandag opgeschrikt door twee ‘incidenten’ met profvoetballers. Raúl Asencio, aanvaller van Alcorcón, plaatste een Instagram Story vanuit zijn auto op de snelweg. Op de kilometerteller is te zien dat hij zeker 160 kilometer per uur rijdt, terwijl hij met zijn linkerhand een kop Starbucks-koffie vasthoudt en met rechts filmt. In de nacht ervoor stond de Lamborghini van Jonathan Viera, die namens Las Palmas eveneens uitkomt in LaLiga Smartbank, met forse schade tegen een boom geparkeerd.

Momenteel worden er geen wedstrijden afgewerkt in de Segunda División vanwege de winterstop. De spelers hebben nog vakantie tot 27 december, wanneer men weer terug op het veld verschijnt ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. De acties van bovengenoemde spelers worden veroordeeld in Spanje en houden volgens diverse media verband met het 'overschot aan vrije tijd'. Met name Asencio krijgt forse kritiek te verwerken, en de supportersvereniging van Alcorcón, Peña La Previa, heeft zelfs bij de club gepleit voor schorsing van de aanvaller.

???? Temeridad inadmisible al volante de un jugador de #LaLigaSmartBank ??? https://t.co/ivRZNCOw45 — MARCA (@marca) December 20, 2021

"We hopen dat de Alcorcón dit soort gedrag zal bestraffen, in dit geval van Raúl Asencio. Rijden met veel hogere snelheid en met beide handen bezet", zo klinkt het bericht van de fans richting de club. Marca heeft Alcorcón om een reactie gevraagd. De hekkensluiter van LaLiga Smartbank verzekert de meest verkochte sportkrant van Spanje ‘in de komende 48 uur met nieuws naar buiten te treden’.

?? | El coche de Jonathan Viera protagoniza un accidente ??Sube el volumen ??https://t.co/waTKHhE3xx pic.twitter.com/4zbWgjlPUG — Zona Amarilla (@ZonaAmarillaLP) December 19, 2021

Enkele uren voor de omstreden Instagram Story van Asencio plaatsten buurtgenoten van Viera op het Canarische eiland Las Palmas foto’s en video’s van een in de prak gereden Lamborghini. Het was direct duidelijk dat het om de bolide van de middenvelder van Las Palmas ging. Op Instagram en Twitter laat Viera zelf weten niets met het ongeluk te maken te hebben. "Naar aanleiding van de publicatie van enkele beelden waarop mijn beschadigde auto te zien is, verduidelijk ik, voor degenen die zich zorgen maken over mijn gezondheidstoestand, dat ik de auto niet bestuurde”, aldus Viera, die zijn wagen zou hebben uitgeleend aan een vriend.