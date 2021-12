Onrust rond De Kuip: hooligans bekogelen politie, waterkanon ingezet

Het is onrustig rondom De Kuip in de aanloop naar De Klassieker. Volgens De Telegraaf heeft de politie 'een handjevol' personen aangehouden, onder meer omdat ze in het bezit waren van vuurwerk. Een groep van circa tweehonderd hooligans zou zich tegen de politie hebben gekeerd door agenten te bekogelen met vuurwerk en flessen, waardoor de Mobiele Eenheid een waterkanon inzette.

Naar schatting duizend mensen verzamelden zich voor de wedstrijd bij het stadion. De spelersbus van Ajax kwam via een achteringang binnen, waardoor aanhangers van Feyenoord over het parkeerplaats richting de bus renden. Ze bekogelden die vervolgens met rookbommen en vuurwerk. Het parkeerterrein voor het stadion is inmiddels leeg geveegd door de ME. De Klassieker staat onder hoogspanning vanwege de aanwezigheid van Steven Berghuis, die Feyenoord in de zomer verliet voor Ajax.