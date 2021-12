Albert Gudmundsson heeft maar half uur nodig om Willem II te slachten

Zaterdag, 18 december 2021 om 21:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:55

AZ heeft zich zaterdag verder omhoog gespeeld op de ranglijst van de Eredivisie. De Alkmaarders gingen een helft lang gelijk op met Willem II, maar namen na rust aan de hand van invaller Albert Gudmundsson ruim afstand: 4-1. De IJslander versierde een penalty, schoot die met enig fortuin via de rug van Timon Wellenreuther binnen en zette daar nog twee doelpunten op het scorebord. AZ rukt op naar plek vijf, terwijl Willem II na de zevende (!) nederlaag op rij dertiende staat.

Karlsson opende het bal namens AZ met een vrije trap op de lat, hetgeen de Zweed kort daarna nog eens zou doen. Tussen die pogingen door verstuurde Karlsson een fantastische pass richting het strafschopgebied, waar Dani de Wit de bal met de borst controleerde. Daarmee was de middenvelder van AZ meteen verlost van doelman Timon Wellenreuther en kon hij de bal in een leeg doel schuiven: 1-0.

Na die momenten begon ook Willem II zich te mengen en moest AZ-doelman Peter Vindahl redding brengen op een gevaarlijk schot van Max Svensson. Balverlies van Fredrik Midtsjö leverde de Tilburgers na 36 minuten de gelijkmaker op. Ringo Meerveld aarzelde niet en verstuurde meteen een handige steekbal naar Elton Kabangu, die het in vrijheid afrondde: 1-1.

Kort na rust ontstond aan beide kanten een enorme mogelijkheid. Eerst draaide Vangelis Pavlidis prachtig weg bij Ulrik Jenssen, maar de stift van de spits van AZ miste de juiste richting. Aan de overzijde voorkwam Vindahl dat de doorgebroken Kabangu raak schoot. De Alkmaarders kregen een kwartier voor tijd een penalty, toen Albert Gudmundsson bij een intikker flink aan de arm werd getrokken door Nikolaos Michelis.

De verdediger van Willem II kreeg rood en zag vervolgens hoe de slappe penalty van Gudmundsson via paal én de rug van Wellenreuther binnenviel: 2-1. In overtal hadden de Alkmaarders geen moeite om het af te maken. Gudmundsson werd vrijgezet door een fraaie no-lookpass van Tijjani Reijnders, waarna de aanval koelbloedig binnen schoot: 3-1. Gudmundsson kon na terugleggen van Ernest Poku eenvoudig ook de 4-1 in het vrijwel lege doel plaatsen.