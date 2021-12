Roger Schmidt wacht transferactiviteiten van Ajax in januari af

Zaterdag, 18 december 2021 om 16:44

Roger Schmidt denkt niet dat PSV komende maand zaken gaat doen op de winterse transfermarkt. De trainer van de Eredivisie-koploper gaf zaterdag, daags voor het uitduel met RKC Waalwijk, aan dat hij geen wensen heeft wat betreft nieuwe spelers en al helemaal niet als zich geen problemen voordoen met blessures. “Als we geen grote problemen met blessures hebben en er voldoende opties zijn, verwacht ik niet dat de winter een periode is om grote veranderingen aan te brengen”, werd Schmidt door het Eindhovens Dagblad geciteerd.

Schmidt vertrouwt op de spelers die hij tot zijn beschikking heeft en tot dusver heeft ook niemand gepolst of een winters vertrek uit het Philips Stadion tot de mogelijkheden behoort. “Wij zitten in een goede uitgangspositie nu en dat betekent dat we een goed team zijn. We ontwikkelen ons bovendien. Ik verwacht een rustige periode aan het einde van dit jaar. Je weet het in januari nooit helemaal zeker, want je moet altijd ogen en oren open hebben. Als er ergens een kans is, moet je scherp zijn.”

PSV is bijvoorbeeld Ibrahim Sangaré enkele weken kwijt in verband met zijn deelname aan de Afrika Cup, ervan uitgaande dat het Afrikaanse landentoernooi door kan gaan. “Aan de andere kant hebben we een kort voorseizoen en willen we ook de spirit gebruiken die deze groep de afgelopen twee maanden heeft gecreëerd. Het moet écht zin hebben om iets te doen”, benadrukte Schmidt.

Daarbij beschikt PSV volgens Schmidt ook niet direct over de middelen om toe te slaan. “We zijn geen Ajax, dat vorig jaar een speler kocht voor 25 miljoen euro. We zullen zien wat zij dit jaar doen”, citeerde Voetbal International de trainer van PSV. Schmidt verwees naar Sébastien Haller, die in januari van dit jaar voor een recordbedrag van 22,5 miljoen euro van West Ham United overkwam.