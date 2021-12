UEFA maakt speelschema van Oranje in Nations League bekend

Vrijdag, 17 december 2021 om 10:15 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:28

De UEFA heeft vrijdagochtend het speelschema van het Nederlands elftal in de Nations League bekendgemaakt. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal werd donderdag tijdens de loting gekoppeld aan België, Polen en Wales. Nederland trapt af in België en sluit in eigen huis af tegen de Rode Duivels. Alle wedstrijden zijn om 20.45 uur.

Nederland speelt de eerste vier wedstrijden van de Nations League in de maand juni, te beginnen met een uitduel met België op 3 juni. Oranje speelde in 2018 voor het laatst tegen België. In de oefenwedstrijd in Brussel werd het 1-1. In totaal werd de Derby der Lage Landen 127 keer afgewerkt. De laatste zege op België was in 1997.

Met België als tegenstander in de Nations League is Van Gaal tevreden, zo zei hij donderdag. "Ik vind België fantastisch, een kwalitatief sterk team en dus een goede graadmeter. Het liefst had ik in de poule gezeten met Duitsland, Engeland en Italië, want op het WK willen we zolang mogelijk meedoen en dan kom je dat soort landen tegen."

Drie dagen later speelt Nederland opnieuw een uitwedstrijd: in en tegen Wales. Het team van Van Gaal speelt vervolgens op 10 en 13 juni tegen respectievelijk Polen en Wales, beide keren in Nederland. De Nations League wordt in de maand september afgesloten met duels met Polen (uit) en België (thuis). Van Gaal ziet de Nations League als een uitstekend voorbereidingstoernooi op het WK in Qatar. "De Nations League is de beste competitie die er is, omdat het is opgedeeld in divisies. We hoeven in de Nations League niet tegen Jut en Jul-landen te spelen, alleen tegen toplanden en dan kunnen we onszelf meten."

"De EK- en WK-kwalificatie zouden ook zo opgebouwd moeten worden. Het schiet niet op om tegen een land als Gibraltar te spelen." Oranje was ingedeeld in pot 2 en ontliep zo Portugal, Duitsland en Denemarken. Nederland, dat zich dit najaar voor het WK in Qatar plaatste, had uit pot 1 ook Frankrijk, Spanje of Italië kunnen loten. In pot 3 zaten naast Polen ook Engeland, Zwitserland en Kroatië.

Schema Nations League

3 juni 20.45 uur: België - Nederland

6 juni 20.45 uur: Wales - Nederland

10 juni 20.45 uur: Nederland - Polen

13 juni 20.45 uur:: Nederland - Wales

22 september 20.45 uur: Polen - Nederland

25 september 20.45 uur: Nederland - België

Poule-indeling Nations League

Groep 1: Frankrijk, Denemarken, Kroatië en Oostenrijk

Groep 2: Spanje, Portugal, Zwitserland en Tsjechië

Groep 3: Italië, Duitsland, Engeland en Hongarije

Groep 4: België, Nederland, Polen en Wales