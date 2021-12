Trent Alexander-Arnold zorgt met rake kanonskogel voor spektakel

Donderdag, 16 december 2021 om 22:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:15

Liverpool heeft donderdagavond een zege geboekt in de Premier League. In eigen huis was de ploeg van manager Jürgen Klopp met 3-1 te sterk voor Newcastle United. The Magpies kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong, maar de thuisploeg had de achterstand al voor het verstrijken van de 25ste speelminuut omgezet in een voorsprong. Dankzij de zege blijft Liverpool, 40 punten, in het kielzog varen van koploper Manchester City (41 punten). Nummer drie Chelsea liep eerder op de avond averij op tegen Everton (1-1) en verzamelde tot dusver 37 punten.

Virgil van Dijk was door een coronabesmetting een opvallende afwezige bij Liverpool. De dertigjarige centrumverdediger was niet de enige bij the Reds, want Fabinho en Curtis Jones ontbraken om dezelfde reden. Van Dijk werd vervangen door Ibrahima Konaté. Het ontbreken van de Oranje-international leek Liverpool direct parten te spelen, daar Newcastle al in de zevende speelminuut op voorsprong kwam.

Zoooo! Newcastle United opent de score tegen Liverpool! ???? Jonjo Shelvey schiet van ver en Alisson kan alleen maar toekijken ??#ZiggoSport #PremierLeague #LIVNEW pic.twitter.com/JUPaIa5T58 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 16, 2021

Het kostte Thiago Alcántara de nodige moeite om een bal vanuit het eigen zestienmetergebied op te ruimen. De middenvelder schoof de bal op circa dertig meter van het doel in de voeten bij Jonjo Shelvey. Laatstgenoemde legde aan voor het schot en plaatste de bal op fraaie wijze in de linkerhoek; doelman Alisson Becker stond kansloos aan de grond genageld: 0-1. In de 21ste speelminuut kwam Liverpool op controversiële wijze gelijke hoogte. Na een corner vanaf de linkerkant bleef Isaac Hayden op de grond liggen met, zo leek de middenvelder aan te geven, een hoofdblessure. Desalniettemin liet arbiter Mike Dean doorvoetballen.

Liverpool profiteerde dankbaar van de tijdelijke overtalsituatie. Sadio Mané legde vanaf de rechterkant een voorzet bij de tweede paal neer, waar Diogo Jota het leer in twee instanties achter doelman Martin Dubravka schoot: 1-1. Vier minuten later had de ploeg van Klopp de voorsprong te pakken. Na een miscommunicatie in de verdediging van Newcastle kon Mané overnemen. Hoewel hij oog in oog met Dubravka niet tot scoren kwam, wist Mohamed Salah uit de rebound wel af te ronden: 2-1. Het was de vijftiende keer op rij dat Salah in de Premier League direct betrokken was bij een doelpunt.

In het tweede bedrijf wilde Liverpool niets meer aan het toeval overlaten en de druk werd nog verder opgevoerd. Halverwege kreeg Shelvey overigens nog wel een kans op de gelijkmaker, maar zijn poging verdween rakelings naast. Uiteindelijk viel de beslissing in de 87ste minuut. Op circa 25 meter van het vijandige doel speelde Roberto Firmino de bal naar Trent Alexander-Arnold, die met een verwoestende uithaal de linkerkruising vond en voor de 3-1 zorgde.