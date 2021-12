Erik ten Hag verklaart hoe hij driftkikker Steven Berghuis temde

Donderdag, 16 december 2021 om 16:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:59

Erik ten Hag ziet een andere Steven Berghuis dan bij Feyenoord. Waar de aanvaller van Ajax bij zijn vorige club gemiddeld iedere 6 officiële wedstrijden een gele kaart pakte, staat de teller dit seizoen vooralsnog op nul prenten na 22 wedstrijden over alle competities. Ten Hag schrijft het verbeterde gedrag toe aan het spelplezier van Berghuis en het stellen van duidelijke grenzen.

"Hij heeft er plezier in, dan doet hij geen domme dingen", zegt Ten Hag op de persconferentie in aanloop naar De Klassieker van komende zondag. Berghuis kwam in zijn laatste seizoen voor Feyenoord vaak negatief in het nieuws vanwege zijn grillige gedrag. De vleugelspits annex aanvallende middenvelder pakte onder meer rode kaarten tegen sc Heerenveen en Vitesse. Ten Hag is over dat gedrag duidelijk. "Wat hij daar vertoonde, accepteer ik niet. Dan doe je je team tekort."

"Als topvoetballer word je geacht je emoties onder controle te hebben", concludeert de oefenmeester. Ten Hag ziet naast de emotionele groei ook een toegenomen werklust bij Berghuis. "Als je het hebt over waar hij me het meest mee heeft verbaasd is het het verdedigende aspect. Bij Feyenoord liet hij nog wel eens een mannetje lopen. Hij werkt keihard bij ons, al blijft het omschakelen een verbeterpunt."

Daarbij blijft het qua tips; voor de rest is Ten Hag zeer te spreken over zijn pupil. "Zijn grootste gave is om creatief te zijn", start de trainer zijn lofzang. "Hij heeft een actie, een goede spreading in zijn passing, een eindpass, een voorzet, een schot, hij kan tussen de linies spelen..."

Berghuis, die komende zondag ook zijn dertigste verjaardag viert, heeft de terugkeer in De Kuip al zorgvuldig voorbereid met zijn trainer. "Het is al sinds zijn komst naar Ajax aan de orde", zegt Ten Hag. "Al hebben we het er niet continu over. Maar Steven weet hoe hij er moet instaan, hij weet wat hij moet doen."