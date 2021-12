Ajax pakt door en houdt ook financieel directeur langer binnenboord

Donderdag, 16 december 2021 om 09:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:31

Ajax staat op het punt om opnieuw een belangrijke slag te slaan op directieniveau. Na de contractverlengingen van directeur voetbalzaken Marc Overmars en commercieel directeur Menno Geelen wil de club ook langer door met Susan Lenderink. Het huidige contract van de financieel directeur loopt in november 2023 ten einde en moet verlengd worden tot medio 2026.

De Raad van Commissarissen van Ajax wil Lenderink na de bijzonder algemene vergadering herbenoemen voor een nieuwe termijn. “Susan Lenderink is eindverantwoordelijk voor het financieel beleid, de financiële verslaglegging en de financiële en administratieve organisatie en vervult die rol met verve. Verder drukt ze een belangrijke stempel op de professionalisering van de groeiende organisatie dat is Ajax", aldus voorzitter van de Raad van Commissarissen Leen Meijaard over de rol van de financieel directeur.

“Ondanks het feit dat we het grootste deel van mijn tijd hier vaak vanuit huis moesten werken, heb ik samen met mijn collega’s van finance, HR en IT de organisatie verder kunnen professionaliseren", vertelt Lenderink in een reactie op de website van de club. "Ik ben blij met het in mij gestelde vertrouwen en ben Ik kijk uit naar de komende jaren bij Ajax. Ik werk hier nu tweeënhalf jaar met veel plezier. Het managementteam waar ik deel van uitmaak werkt goed samen. Ik merk elke dag dat we elkaar goed aanvullen."

Lenderink is de derde in de rij, daar vorige week de contractverlengingen van Overmars en Geelen al naar buiten kwamen. Met name de contractverlenging van Overmars was geen vanzelfsprekendheid. De directeur voetbalzaken stond in de nadrukkelijke belangstelling van Newcastle United, maar gaf de voorkeur aan een langer verblijf in Amsterdam. Zijn nieuwe verbintenis lekte uit middels een filmpje. Zodra de zogenaamde bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders op het programma staat kan het drietal worden herbenoemd.