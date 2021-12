Youri Regeer weet na debuut voor Ajax op welke positie kansen liggen

Woensdag, 15 december 2021 om 23:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:53

Youri Regeer was woensdagavond een van de drie spelers die zijn debuut maakte in Ajax 1. De achttienjarige aanvoerder van Jong Ajax mocht in de TOTO KNVB Beker tegen Barendrecht (4-0 winst) direct na rust als rechtsback zijn opwachting maken. "Je debuut in Ajax 1, daar droom je van", zegt Regeer vlak na afloop voor de camera van ESPN.

Regeer wist sinds dinsdag dat hij bij de wedstrijdselectie voor het bekerduel zou zitten. "Je hoopt al dat je misschien mee mag omdat je weet dat de trainers veel jongens rust gaat geven", aldus Regeer. "Als je er dan in mag dan komt er een droom uit. Ik trainde gisteren al mee en daarna hoor je dan of je bij de selectie zit. Ik zag mezelf daarna op de spelerslijst staan."

Het was ook al duidelijk dat Regeer niet zou starten. "We hadden gisteren tactisch getraind, dus ik wist hoe de opstelling zou zijn. Je hoopt natuurlijk wel op speeltijd." Uiteindelijk speelde Regeer dus een helft mee. "Het ging wel redelijk, vond ik. Het is altijd even wennen als je er in de rust inkomt, maar ik denk dat ik het prima heb ingevuld." De verdediger kwam zelfs dicht bij een doelpunt. "Het scheelde niet veel. Dat hoort wel bij Ajax volgens mij: als je debuteert dan scoor je, maar helaas vandaag niet." Dat lukte ploeggenoot Kristian Hlynsson dankzij een fenomenaal ingeschoten strafschop overigens wél bij zijn debuut.

Regeer speelde bij Jong Ajax op diverse posities, maar richt zich nu vooral op één plek. "Dit seizoen word ik veelal als rechtsback gebruikt, en ik denk dat ik dat naar behoren uitvoer", aldus de jongeling. "Ik kan ook op het middenveld spelen, het is maar net waar de trainer me nodig heeft. Maar je weet dat er nu op korte termijn eerder een doorbraak als rechtsback inzit en dat is in het Ajax-systeem toch een positie waarbij je veel op het middenveld uitkomt. Rechtsback of middenveld, mij maakt het niet zoveel uit." Mogelijk doelt Regeer op het (waarschijnlijk) aanstaande vertrek van Noussair Mazraoui, waarmee er bij Ajax 1 een plekje voor een rechtsback vrij zou komen. Mazraoui vertrekt volgens Sport transfervrij naar Barcelona, zo werd woensdagavond bekend.