Vinícius spreekt na magische CL-avond bewondering uit voor collega-aanvaller

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jadon Sancho, die na zijn uitstekende wedstrijd tegen Paris Saint-Germain (1-0 winst) lof krijgt van een andere volprezen collega-vleugelaanvaller.

Sancho was woensdag de meest opvallende speler bij Borussia Dortmund, zo bewijzen ook de statistieken. De Engelsman noteerde gedurende de wedstrijd twaalf succesvolle dribbels.

Vinicius Jr x Jadon Sancho. ???????????????????? pic.twitter.com/K2fIxWybrW — Football Tweet ?? (@Football__Tweet) May 2, 2024

Dat is het hoogste aantal in een halve finale van de Champions League in ruim vijftien jaar. In het seizoen 2007/08 completeerde Lionel Messi namens FC Barcelona een duizelingwekkende zestien dribbels, toen tegen Manchester United, leert data van Opta.

Vinícius Júnior was naar het schijnt ook onder de indruk van het spel van zijn collega-aanvaller. "Wat een speler", plaatste de Real Madrid-ster onder de foto van zijn mogelijke opponent in de Champions League-finale.

In Engeland is het optreden van Sancho niet ongemerkt voorbijgegaan. Sancho, officieel nog eigendom van Manchester United, wist zijn stempel niet te drukken bij the Red Devils en werd na een akkefietje met manager Erik ten Hag uit de selectie gezet.

Ten Hag werd naar aanleiding van het goede spel van Sancho gevraagd wat hij van zijn optreden vond. "Jadon heeft gisteren laten zien waarom Manchester United hem gekocht heeft, zoveel is duidelijk", antwoordde de voormalig Ajax-coach.

"Hij speelde erg goed en liet zien dat hij een hoge waarde voor de club vertegenwoordigt, dus dat is goed. Ik ben blij voor Jadon en we gaan zien wat er in de toekomst gaat gebeuren", aldus de trainer, die volgens enkele Engelse bronnen ook volgend jaar nog voor de groep staat in Manchester.

