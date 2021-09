‘Het is speciaal om de aanvoerdersband van Ajax om te doen, een mooi gevoel’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Youri Regeer, de aanvoerder van Jong Ajax die zich op de radar bij het eerste elftal probeert te spelen.

De vier jongste debutanten van Jong Ajax? Youri Regeer weet in ieder geval dat hij de nummer vier op dit lijstje is. 16 jaar, 6 maanden en 3 dagen was hij toen hij in februari 2020 plotseling door trainer Mitchell van der Gaag in de basiself werd gezet in de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Maar de andere drie? “Amourricho van Axel Dongen?”, probeert Regeer als eerst. Van Axel Dongen is de nummer vijf op dit lijstje, want hij was een maand ouder dan Regeer toen hij vorig seizoen zijn debuut maakte. “Naci en Ryan, denk ik.” Ryan Gravenberch - met 16 jaar, 3 maanden en 8 dagen de jongste debutant ooit - en Naci Ünüvar staan inderdaad in het lijstje. Bij het horen van de laatste naam, die van Kenneth Taylor, volgt een knikje van herkenning: “Oh, Kenneth.”

Misschien zullen niet al te veel mensen Regeer in dit rijtje noemen. In de lichtingen waarin hij speelde, ging de aandacht doorgaans iets meer uit naar andere spelers. Gravenberch, Ünüvar, Sontje Hansen, Brian Brobbey, bijvoorbeeld. “Voor velen is mijn ontwikkeling onopvallend gegaan, ja. De media noemen die andere namen heel vaak. Logisch, gezien wat ze gepresteerd hebben. Voor mij is het nooit een punt geweest dat ik niet zo vaak benoemd werd. Ajax en ikzelf weten wat ik kan. Ik ga daarachter wel mijn gangetje”, zegt de achttienjarige Regeer nuchter. Hij speelt sinds zijn veertiende voor Ajax, dat hem eerder - evenals AZ - nog aftestte. Via Rijnsburgse Boys en ADO Den Haag kwam hij alsnog in Amsterdam terecht. “Ik had de keuze uit AZ, Ajax en PSV. Dat was niet zo moeilijk.”

Regeer ontwikkelde zich snel binnen de jeugdopleiding en werd vervroegd doorgeschoven naar de Onder-19, nadat hij in de voorbereiding een goede indruk achterliet op John Heitinga, de toenmalig trainer van Ajax Onder-19. Hij gebruikte Regeer voor het eerst als aanvallende middenvelder, terwijl hij voor die tijd een meer defensieve rol bekleedde. “Uiteindelijk ben ik vaste waarde, topscorer en de speler met de meeste assists geworden. Een jaar later speelde ik meer op 6 of 8, als box-to-box-middenvelder.” Op die positie debuteerde Regeer namens Jong Ajax in het profvoetbal. Een debuut dat eigenlijk vrij onverwacht kwam. “Ik trainde een keer mee op een zondagochtend. Op de tactische training liep het niet, waardoor de trainer tegen een speler zei: ‘Doe jij je hesje maar uit en geef die maar aan Youri’. Maar ik dacht dat het meer was om hem op scherp te zetten. De volgende dag kwam ik op de club en zag ik mijn naam in de opstelling staan.”

Regeer speelde voorlopig 44 competitiewedstrijden voor Jong Ajax.

Na het door de coronapandemie afgebroken seizoen 2019/20 - waarin hij drie wedstrijden voor Jong Ajax speelde - werd Regeer definitief doorgeschoven naar Jong Ajax én aangewezen als één van de vijf aanvoerders. “Vorig seizoen ben voor heel veel mensen als een soort verrassing gekozen tot een van de vijf aanvoerders van Jong Ajax. Quinten Timber raakte geblesseerd en Brian Brobbey ging naar het eerste, waardoor er al twee afvielen en we het met drie jongens afwisselden. Op een gegeven moment ben ik de vaste aanvoerder geworden. Het is speciaal om de aanvoerdersband van Ajax om te doen, dat geeft een mooi gevoel. Maar als ik ‘m niet draag, ga ik er niet minder van praten. Ik vervul gewoon mijn eigen rol, met een band om.” Ook dit seizoen draagt Regeer regelmatig de aanvoerdersband bij Jong Ajax en hij merkt dat dit een bepaalde verantwoordelijkheid met zich meebrengt, zeker omdat hij inmiddels al een volledig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie achter de rug heeft.

“Je wordt niet voor niets aangewezen als aanvoerder. Je moet de jongens die net komen kijken meenemen in het proces, want het betaald voetbal is totaal anders dan het jeugdvoetbal. Vorig jaar merkte je dat anderen de ploeg in sommige wedstrijden op sleeptouw moesten nemen. Nu moet ik het laten zien, omdat ze meer verwachten en ik weet wat er gaat komen. In dat opzicht is het iets anders”, zegt Regeer. Er veranderde afgelopen zomer meer bij Jong Ajax, want Heitinga nam als trainer het stokje over van de naar het eerste elftal doorgeschoven Van der Gaag. “Ik heb een hele goede band met Heitinga, we kunnen alles aan elkaar kwijt en hij is een fijne trainer om met samen te werken. Met Mitchell had ik ook een goede klik, maar Heitinga is een mooie opvolger. We weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Hij kende een deel van de groep al door en door vanuit de Onder-19, dat kan een voordeel hebben. Binnen het veld moet je alleen wel dingen gaan aanpassen, omdat het toch betaald voetbal is en niet meer zo gaat als in de jeugd.”

Onder Heitinga werd Regeer in de eerste wedstrijden van het seizoen twee keer als rechtsback geposteerd. In de twee wedstrijden die hij tot dusver op het middenveld speelde, haalde hij allebei het Team van de Week (‘ja, dat zie ik wel voorbijkomen. Het is wel leuk als je daarin komt’) en Heitinga ziet in hem ook meer een middenvelder. “Ik heb tijdens de voorbereiding als rechtsback gespeeld, omdat ze van bovenaf wilden kijken hoe het ging. In beide wedstrijden met Jong Ajax waarin ik als rechtsback begon, ben ik uiteindelijk toch weer op het middenveld uitgekomen. Daar ligt ook mijn kracht, denk ik. Ze weten en zeggen dat hier ook, maar tegelijkertijd werd er gezegd dat ik als rechtsback een verrassing kon worden. Uiteindelijk denk ik dat middenvelder mijn beste positie is, ook om het team verder te helpen. Het kan vaak als voordeel gezien worden dat je op meerdere posities uit de voeten kan, maar op een gegeven moment wil je je ook focussen op één positie. Maar uiteindelijk is het de keuze van de trainer, waar ik de kans krijg.”

Regeer tijdens de oefenwedstrijd van Ajax tegen Anderlecht. Hij speelde in de voorbereiding op dit seizoen ook mee tegen onder meer Quick'20, Paderborn, Leeds United en Bayern München.

Regeer draaide de hele voorbereiding met de hoofdmacht van Ajax mee en reisde mee naar de trainingskampen in De Lutte en Oostenrijk. “Je weet dat er zomaar iets geks kan gebeuren als je het goed doet. Ik denk dat ik een goede voorbereiding achter de rug heb, ondanks dat het niet op mijn eigen positie was”, vertelt Regeer. Hij was niet helemaal een nieuw gezicht bij het eerste elftal, want al op zijn zestiende mocht hij voor het eerst meetrainen. “De eerste training stond ik wel om me heen te kijken, want er komt toch een droom uit. Ik wil niet zeggen dat het normaal is geworden, maar sommige jongens zie je gewoon iedere dag. Voor heel veel mensen zijn zij de spelers van Ajax die je een keer ziet. Ik zie en spreek ze heel vaak. Dat is ook wel mooi om mee te maken, want zij weten wat er gevraagd wordt in de top.”

Als voorbeeld noemt Regeer Dusan Tadic. “Je ziet dat Dusan er echt voor leeft, binnen en buiten het veld. Hij neemt jongens mee, is altijd als de eerste en de laatste in de gym en zorgt echt voor zijn lichaam. Dusan neemt altijd de tijd, hij vindt het helemaal niet erg om met ons te praten. Maar Daley Blind en Davy Klaassen zie je ook iedere ochtend. Ik let ook specifiek op Ryan Gravenberch, die op mijn positie speelt. Hij is ook nog jong, maar heeft al ervaring op het hoogste niveau. Je kijkt op de training hoe zij dingen doen en daar probeer je dingen uit te pikken. Maar je moet ook proberen jezelf te laten zien met de kwaliteiten die je hebt. Ryan heeft bijvoorbeeld een hele verfijnde techniek. Ik heb geen slechte techniek, maar niet zo verfijnd als Ryan Gravenberch.”

Regeer probeert de bij het eerste elftal geleerde lessen over te brengen bij Jong Ajax. “Bij het eerste wordt Champions League-niveau gevraagd. Als je dan terugkomt op de training bij Jong Ajax, probeer je de jongens daarin mee te nemen. Ik probeer jongens te helpen met maximaal één, twee of drie keer raken, in plaats van te dribbelen of de bal te komen brengen. Dat kan niet op Champions League-niveau.” In dat opzicht omschrijft hij zichzelf als een ‘leiderstype’, een karaktereigenschap die vorig seizoen tijdens en na de verloren uitwedstrijd tegen FC Volendam concreet aan het licht kwam. Jong Ajax verspeelde in blessuretijd binnen één minuut een 1-2 voorsprong, mede door een fout van Regeer. Hij verliet in tranen het veld, maar verscheen kort erna wel voor de camera van ESPN. “Natuurlijk was ik toen aangeslagen.”

“Maar ik heb een veel erger moment meegemaakt, dat veel mensen misschien al zijn vergeten. Ikzelf eigenlijk ook wel, maar als je het hebt over momenten waarop ik heb gefaald...”, gaat Regeer verder, zonder het moment aanvankelijk concreet te noemen. Het stemvolume gaat even naar beneden als de gedachten teruggaan naar het WK Onder-17 in Brazilië, inmiddels bijna twee jaar geleden. Regeer werd op het laatste moment toegevoegd aan de selectie en groeide als centrumverdediger uit tot basisspeler. In de halve finale tegen Mexico miste hij de beslissende strafschop. “Het WK, ja. Dat was een grote klap, de eerste paar dagen waren erg zwaar. Maar de eerstvolgende wedstrijd bij Ajax wilde ik hoe dan ook spelen en daarin scoorde ik twee keer. Dat was een omslagpunt dat ik weer op de goede weg was. In de penaltyreeks tegen Atlético (enkele maanden later in de Youth League, red.) heb ik aangegeven dat ik als laatste wilde nemen. Maar als we nu een penaltyreeks krijgen, heb ik zoiets van: laat me er maar een nemen, anders kom je er nooit van af. Het is nu wel afgesloten.”

Het is een zware mentale les, die Regeer net als de ervaringen bij het eerste elftal en in de Keuken Kampioen Divisie inmiddels in zijn rugzak meedraagt. Het volgende dat daarin terecht moet komen, is zijn debuut in het eerste elftal. Vorig seizoen mocht hij tijdens de met 5-4 gewonnen bekerwedstrijd tegen FC Utrecht al eens plaatsnemen op de reservebank. “Natuurlijk hoop ik dit seizoen op minuten, op mijn debuut. Maar als ik realistisch ben, moet ik Jong Ajax op sleeptouw nemen met doelpunten en assists. Als je goed speelt bij Jong Ajax, krijg je vanzelf een kans bij het eerste. We gaan zien hoe dat gaat”, klinkt het realistisch. Met drie punten uit vier wedstrijden is het seizoen voor Jong Ajax wat teleurstellend begonnen. “Dit is een van de jongste groepen van Jong Ajax ooit, maar we moeten snel volwassen worden. De jongens die er al een jaar in de Keuken Kampioen Divisie op hebben zitten, moeten nu opstaan. Daar ben ik er één van, inderdaad.”

