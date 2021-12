Van der Sar, Timber, Tadic, Schöne en Dumfries verschijnen in fraaie video

Maandag, 13 december 2021 om 20:26 • Mart van Mourik

De tweede operatie aan de knie van Lassina Traoré is geslaagd. Dat laat het management van de spits van Shakhtar Donetsk, Forza Sports Group, weten via Twitter. Om de voormalig Ajacied een hart onder de riem te steken tijdens de herstelperiode, heeft Forza Sports Group diverse oud-ploeggenoten gevraagd om bemoedigende woorden toe te sturen in de vorm van een videoboodschap. Onder meer Edwin van de Sar, Dusan Tadic, Lasse Schöne en Denzel Dumfries verschijnen in de video.

Afgelopen zomer maakte de spits uit Burkina Faso voor tien miljoen euro de overstap van Ajax naar Shakthar. Na een succesvolle seizoensstart sloeg het noodlot op 28 september toe. In de Champions League-ontmoeting met Internazionale schreeuwde Traoré het uit na een duel met Dumfries. Nog voor het verstrijken van het eerste kwartier werd de aanvaller van het veld gedragen. Achteraf bleek hij een ernstige knieblessure te hebben opgelopen die hem in ieder geval voor de rest van het seizoen aan de kant houdt.

Two surgeries ?

After every setback, there is a roaring comeback ??

We ?????? know you’ll come back stronger, @traorelassinafranc ???? pic.twitter.com/W1heGBPuq8 — Forza Sports Group (@ForzaSG) December 13, 2021

Dumfries hoopte in de zevende speelminuut met een snoekduik de bal wegkoppen, waarna het onderbeen van Traoré klem kwam te zitten. Hoewel de rechtsback niets te verwijten viel, heeft hij het slachtoffer vanaf het begin onvoorwaardelijk gesteund. Dumfries gaf eerder al te kennen altijd ‘klaar te zullen staan’ voor de spits. Nu de tweede operatie van Traoré geslaagd is, kwam zijn management op het idee om een hartverwarmende video te maken. Onder meer Dumfries werd gevraagd om enkele woorden voor Traoré.

“Ik geloof in jou”, zegt de rechtervleugelverdediger van Inter. “Je hebt nu een blessure, maar ik weet zeker dat jij hier sterker van wordt”, steekt ook Van der Sar de spits een hart onder de riem. Timber: “Je maakte veel goals, als gewoonlijk. Ik kan niet wachten je weer op het veld te zien, bro.” Daarnaast komt ook Erik ten Hag met een deel van de staf van Ajax in beeld. “Lassina, veel sterkte!”, aldus de trainer. Tot slot laten ook Tadic en Schöne zich zien in de bemoedigende video.