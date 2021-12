Doelpuntenmaker krijgt black-out voor camera: ‘Wat Xavi ons heeft gebracht?'

Maandag, 13 december 2021 om 19:14 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:42

Beelden van een aarzelende Abdessamad Ezzalzouli, beter bekend als Ez Abde, zijn viraal gegaan. De negentienjarige aanvaller kreeg een basisplek van trainer Xavi in het duel tussen Barcelona en Osasuna (2-2). Hij wist eenmaal te scoren en hij werd bovendien door Marca ‘de beste van het veld’ genoemd. Na afloop van de wedstrijd in LaLiga verscheen hij voor de camera van Barça TV, waar hij gevraagd werd naar de toegevoegde waarde van Xavi voor hem. Hij moest het antwoord schuldig blijven.

Na enkele fraaie acties in de eerste helft slaagde Abde erin de gelijke stand vier minuten na rust om te buigen in een voorsprong. Gavi schoot eerst in eigen strafschopgebied tegen de arm van Sergio Busquets, waarna de ploeg razendsnel aan de overkant was. Ousmane Dembélé zette voor op Abde, die van dichtbij de linkerbovenhoek vond: 1-2. Het was de eerste treffer voor de Marokkaanse linksbuiten. Vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd werd zijn doelpunt nog onschadelijk gemaakt door Ezequiel Ávila.

?? La inocencia de Abde, canterano del Barça de 19 años, en la rueda de prensa post partido, "pues ahí me has pillado" #OsasunaBarça #LaLiga pic.twitter.com/QSgcdsmX0L — MARCA (@marca) December 12, 2021

Op de persconferentie na afloop kreeg Abde het woord en mocht hij zijn succesvolle optreden verklaren. Nadat hij gezegd had erg blij te zijn met het feit dat hij zijn kans gegrepen heeft, kreeg de vleugelspits een vraag die hij niet zag aankomen. “Abde, je werkt nu een aantal weken met Xavi. Wat brengt hij jou op dit moment als trainer?”, legde de verslaggever hem voor. Het antwoord bleef uit. “Ehm... Ahí me has pillado! (vrij vertaald: daar zeg je me wat!).”

Abde speelde zondag zijn zesde wedstrijd namens het eerste elftal van Barcelona. Afgelopen zomer kwam de buitenspeler voor twee miljoen euro over van Hércules, in eerste instantie om zich bij de selectie van Barcelona B te voegen. Mede door de personele problemen in de Catalaanse voorhoede kreeg Abde al snel zijn kans om zich te laten zien in het eerste. “Hij was ongetwijfeld de beste van Barça in de eerste helft, en ook aan het begin van de tweede helft was hij de beste: hij scoorde een volley met rechts. Wat een wedstrijd voor de Marokkaan!”, oordeelde Marca over het optreden van Abde tegen Osasuna.