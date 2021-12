V/d Vaart: ‘Hij is een van de betere bij Ajax, het is lastig hem te vervangen'

Maandag, 13 december 2021 om 09:55 • Chris Meijer • Laatste update: 10:13

Devyne Rensch heeft tijdens de wedstrijd tussen Ajax en AZ (1-2) geen goede indruk gemaakt op de analisten van Studio Voetbal. De achttienjarige verdediger speelde als rechtsback, doordat Noussair Mazraoui afwezig was vanwege een spierblessure. Er wordt in het praatprogramma van de NOS geconcludeerd dat er nu van Rensch dingen werden verwacht die hij niet kan brengen.

“Ik dacht dat we Mazraoui niet zouden missen, maar je ziet dat het Rensch aan ritme ontbreekt”, begint Rafael van der Vaart. “Hij was heel slordig, stond nooit open om naar Antony te spelen en gaf rare ballen. Echt nul vertrouwen. Mazraoui is dit seizoen een van de betere spelers bij Ajax, dus het is lastig hem te vervangen. Rensch straalde gewoon heel weinig vertrouwen uit. Ik vind hem een goede speler, maar dat liet hij nu niet zien.”

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt zich af of Rensch een andere opdracht had dan Mazraoui normaal gesproken heeft. “Wat mij opviel, was dat hij de spits indook”, antwoordt Van der Vaart. “Mazraoui komt vaak aan de bal, draait open en is dan een soort spelmaker aan de rechterkant. Er waren een paar momenten bij waarop ik dacht: wat ben je in hemelsnaam aan het doen?”

“Mazraoui gaat pas naar binnen als de rechter centrale verdediger van Ajax de bal heeft. Dan zie je hem naar binnen lopen, want dan komt de lijn naar Antony open. Maar als de linker centrale verdediger de bal heeft, kun je never nooit naar binnen lopen. Dus dan moet je uitzakken”, zo haakt Theo Janssen in. “Mazraoui is daar goed in, omdat hij middenvelder was”, reageert Van der Vaart. “Rensch is gewoon een verdediger, dus je ziet hem een beetje kijken waar hij heen moet.”

“Je ziet wel echt een heel groot verschil tussen Mazraoui en Rensch”, gaat Ibrahim Afellay verder. “Ook de klik van Mazraoui met Antony, dat automatisme. Dat is niet getraind, het is gewoon natuurlijk. Antony was Rensch aan het sturen, waar hij naartoe moest lopen. In zo’n wedstrijd verwacht je dat zo’n jongen daar moeiteloos in meegaat, maar je kan hem niet kwalijk nemen dat het moeizaam ging. Rensch speelt weinig tot nooit.”

“Mazraoui heeft dat van nature en dan krijg je een vervanger van wie je precies hetzelfde verwacht. Dat kan helemaal niet. Het is wel een international, maar bij Jong Oranje speelt hij aan de zijkant. Dat is heel ander voetbal dan wat Ajax speelt. Er worden dingen van die jongen verwacht die hij niet kan”, besluit Janssen. Het is nog de vraag of Mazraoui tijdig fit is voor de Klassieker tegen Feyenoord, die volgende week zondag op het programma staat. Ajax-trainer Erik ten Hag kon daar na het duel met AZ nog niets over zeggen.