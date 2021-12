Jan van Halst noemt uitspraak Edwin van der Sar bij Rondo ‘schokkend’

Zondag, 12 december 2021 om 20:34 • Laatste update: 20:43

Edwin van der Sar wil geen oordeel vellen over de lobby vanuit de voetballerij om publiek te laten terugkeren in de stadions. Sinds een maand zijn supporters niet meer welkom en voorlopig lijkt aan die regels niets te veranderen. Volgens de NOS worden de huidige coronamaatregelen verlengd tot begin volgend jaar, waardoor onder meer de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax van volgende week achter gesloten deuren dreigt plaats te vinden.

Het gebrek aan publiek maakt de wedstrijdbeleving ook voor de algemeen directeur van Ajax een stuk minder. "Je hebt zelf eigenlijk ook geen zin om te gaan. Er is niemand, er zijn drie mensen in het stadion", geeft Van der Sar zondagavond aan bij Rondo. "Het is niet iets wat je in andere landen ziet, of in Abu Dhabi bij de Formule 1. Het is heel raar dat wij het in Nederland niet op orde hebben, zodat mensen gewoon naar een stadion kunnen." Tafelgast Youri Mulder betwijfelt echter of de voetballerij zelf wel de zaken op orde hebben, als het aankomt op een goede belangenbehartiging.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Dan zul je toch bij de KNVB en de Eredivisie CV moeten zijn", reageert Van der Sar, maar daar neemt Mulder geen genoegen mee. Hij zou graag zien dat iemand als Van der Sar zich zelf ook zou bemoeien met de lobby. "Als een grote naam als Van der Sar een rol kan spelen... Ik weet niet eens hoe de directeur van de KNVB heeft, bij wijze van spreken. Als die aankomt, denken ze misschien: het zal wel. Maar als Van der Sar komt..." Van der Sar benadrukt dat 'de lijnen' via de KNVB en de Eredivisie CV gaan, al probeert hij wel 'invloed te hebben' en 'zich te mengen'.

"Uiteindelijk neemt de overheid een beslissing en de overheid is niet echt op de hand van de sport, in mijn ogen", geeft Van der Sar aan. Hij weet niet of politiek Den Haag de deuren zou openen voor hem. "Ik denk dat ze druk zijn met een hoop zaken. Sport staat niet hoog op de ranglijst, helaas." Jan van Halst reageert: "Het is toch schokkend, wat je nu zegt?" Na even nadenken reageert Van der Sar simpelweg met 'ja'.

Marco van Basten vermoedt dat in landen als Engeland, Italië en Spanje meer druk wordt uitgeoefend vanuit de voetballerij. Van der Sar hoopt ook op meer medewerking vanuit de bevolking. "Je zult met je allen de schouders eronder moeten zetten. Als je ziet dat een beperkt aantal mensen niet gevaccineerd is of daar erg tegen is, en het 2G-beleid daardoor wordt tegengehouden, is dat wel frustrerend. Ik denk dat een hoop mensen willen doorgaan met hun leven en naar restaurants, musea en bioscopen willen."

"En als ze zich niet willen laten vaccineren, kan de keuze worden gemaakt dat ze een aantal dingen niet kunnen doen", aldus Van der Sar. Mulder vindt dat de voetballerij ook een rol kan spelen bij het promoten van vaccinaties. Hij wijst naar zijn oude club Schalke 04, die de eigen slogan heeft aangepast van Wir leben Dich naar Impf Dich, ofwel: laat je vaccineren. Volgens Mulder mogen clubs wel wat meer ‘reclame’ maken voor het vaccin. “Dat zou kunnen”, reageer Van der Sar. “Ik ga het oppakken vanaf maandag.”