Perez countert klaagzang Ten Hag: ‘Verantwoordelijkheid van de trainer’

Zondag, 12 december 2021 om 19:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:05

Erik ten Hag is zeer teleurgesteld in zijn spelers na de nederlaag tegen AZ (1-2) van zondag. De verliezende trainer heeft vooral grote moeite met de instelling van de spelers die achttien punten wisten te veroveren in zes groepsduels in de Champions League. Kenneth Perez vindt dat de verantwoordelijk niet alleen bij de Ajax-spelers ligt na de tweede verliesbeurt van dit seizoen in de Eredivisie, maar zeker ook bij Ten Hag zelf.

Ten Hag: "Met de houding van mijn ploeg", antwoordt Ten Hag op de vraag van ESPN-verslaggever Hans Kraaij junior waar hij zondag het meest teleurgesteld over is. "We begonnen helemaal niet slecht, alleen de honderd procent overtuiging die ontbreekt. En dat zie je dus in de eindfase, maar dat zie je ook in de omschakeling. En ook bij het winnen van de tweede ballen, die waren allemaal voor AZ. En daar heb ik heel veel moeite mee. En als je dat van begin af aan niet op de mat legt, dan loop je achter de feiten aan. Voor rust hebben we niet een kans gecreëerd, en AZ ook niet veel, maar wij ook niet. We speelden best aardig, tot aan de zestien."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kenneth Perez over reactie van AZ: ‘Niet passend als je een topclub wilt zijn’

De analist had ook een duidelijke mening over de manier waarop AZ de zege op Ajax vierde. Lees artikel

"Maar als je geen kansen creëert speel je nog geeneens aardig", werpt Kraaij junior vervolgens op. "Daar heb jij een punt", zo verzucht Ten Hag. "En uiteindelijk moet je beweging hebben en moet je de juiste keuzes maken. Er waren mogelijkheden met de extra pass en zeker in de counter, zowel links als rechts. Maar je moet inderdaad ook de wil hebben om daar te komen. En dat ontbrak eraan", geeft de teleurgestelde Ten Hag mee aan zijn elftal. Kraaij herinnert Ten Hag vervolgens aan diens uitspraak dat het volgens de Ajax-trainer 'volkomen legaal' is dat ploegen met een verdedigende speelwijze naar de Johan Cruijff ArenA komen.

De spelers van AZ leken in de slotfase vermoeid te raken, zeker na de gelijkmaker van Sébastien Haller ruim een kwartier voor tijd. "Maar dan moet je wel je job blijven doen", aldus de verliezende coach. "En dat is heel erg kwalijk, dat je mensen laat lopen. Bij beide goals (van AZ, red.) komen we de afspraken niet na, de regels die we hebben. En die voeren we niet uit, en dan loop je tegen schade aan. Die discipline moeten we opbrengen. En dat moet je altijd in iedere wedstrijd opbrengen, want anders krijg je niet, zoals gezegd, het resultaat dat je wel moet halen. Iedereen weet wat die regels zijn, Hans. Het is onder andere meelopen met je man, maar het is ook rugdekking aan elkaar geven.

Perez keek ook mee naar het interview met Ten Hag en legt de bal vervolgens neer bij de trainer van Ajax. "Maar de houding van een ploeg is natuurlijk de verantwoordelijkheid van een trainer", zo opent de analist na afloop bij ESPN. "Het moet niet alleen maar gaan over hun houding. Het is natuurlijk onze houding dan, op dat moment. Als het goed gaat is het 'wij', en nu is het dus 'hen'. Je bent als trainer verantwoordelijk voor de houding van je team", aldus Perez.