Kenneth Perez over reactie van AZ: ‘Niet passend als je een topclub wilt zijn’

Zondag, 12 december 2021 om 19:16 • Dominic Mostert

De spelers van AZ waren zondag dolblij met de overwinning op Ajax. Na de 1-2 zege in de Johan Cruijff ArenA verzamelde de selectie zich voor een groepsfoto, tot verbazing van analist Kenneth Perez van ESPN. Een echte topclub zou een overwinning op Ajax niet zo uitbundig vieren, denkt Perez. "Dat past niet als je een topclub wilt zijn, dat je op die manier een groepsfoto neemt."

"AZ wil toch graag uitstralen een topclub te zijn. Maar het is een heel knappe overwinning", benadrukt de analist. Owen Wijndal, aanvoerder van AZ, kan zich wel vinden in het oordeel van de analist. "Dat vond ik ook. Ik zei ook tegen de jongens: schiet nou op. Het moet eigenlijk normaal zijn dat je zulke wedstrijden wint." Volgens Perez illustreert de reactie van Wijndal het verschil tussen hem en de rest van de ploeg. "Dit is ook een jongen die natuurlijk hoger wil, verder wil, bij het Nederlands elftal heeft gezeten."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het is een beetje pupillenachtig. Het is niet de normaalste zaak van de wereld, want Ajax wordt een soort van onverslaanbaar geacht. Als je wint van Ajax moet je blij zijn, maar dit is een beetje klein denken", concludeert Perez, die zelf echter ook verrast was door de zege van AZ. "Pascal Jansen koos er bij een 0-1 voorsprong voor om met vijf verdedigers te spelen, zonder een aanspeelpunt. Het dreigde helemaal mis te gaan, want AZ kon voorin geen bal vasthouden en Ajax kon voortdurend aanvallen opzetten."

"Ze hebben optimaal geprofiteerd van de ene keer dat Antony niet meeliep", aldus Perez. Hij doelt daarmee op de wijze waarop de 1-2 viel. Vanaf de linkerflank verstuurde Jesper Karlsson een steekpass aan Wijndal, die vrijheid had in het strafschopgebied omdat Antony hem ongemoeid liet. Wijndal zocht Zakaria Aboukhlal op en de invaller bepaalde de eindstand.