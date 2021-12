‘Overmars zei toen: ‘Oké, Ajax stort de helft terug.’ Dat is toch fantastisch?’

Zaterdag, 11 december 2021 om 19:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:45

Hans Nijland bewaart goede herinneringen aan de onderhandelingen die hij het afgelopen decennium voerde met Marc Overmars. De voormalig algemeen directeur van FC Groningen vertelt zaterdagavond bij ESPN over een opmerkelijke deal die hij sloot met de directeur voetbalzaken van Ajax. "Marc onderhandelt fantastisch", aldus Nijland bij De Eretribune.

Nijland was tot 2019 directeur bij Groningen en had dus veelvuldig met Overmars te maken. "Dat zijn ook geen lange onderhandelingen", legt hij uit. "Dan zaten we in café de Posthoorn in Epe, roodwijntje en een gehaktballetje erbij... En in vijf minuten had je een deal. Ik vind hem ongelofelijk rechtlijnig en hartstikke zuiver, geen dubbele agenda's."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een voorbeeld daarvan is het gebaar dat Overmars in 2018 maakte aan FC Groningen. "Wij hadden een spits gehuurd van Ajax: Mateo Cassierra", memoreert Nijland. "We betaalden uit mijn hoofd 200.000 euro voor een heel seizoen. Maar hij leverde niet, hij scoorde niet. Toen was het december en hadden we een spits van Ajax die bij ons niet speelde... Ik heb Marc gebeld, toen zijn we weer gaan zitten. Hij zegt: 'Cassierra, tja, stuur maar terug. Dat gaat 'm inderdaad niet worden.'"

Daar bleef het echter niet bij. "Ik zei: 'Maar Marc, we hebben jou wel aan het begin van het seizoen 200.000 euro overgemaakt. Hij zegt: 'Ik stort je maandag de helft terug.' Dat is toch fantastisch? Dat is nou groot denken. Groningen is natuurlijk een kleinere club dan Ajax, maar hij neemt je gewoon hartstikke serieus. Daarna hebben we ook na drie minuten de deal rond Kaj Sierhuis gemaakt, geweldig." Sierhuis speelde vanaf januari 2019 een jaar op huurbasis voor de Trots van het Noorden, alvorens de spits aan Stade de Reims werd verkocht. Groningen profiteerde mee van die transfer, omdat de huurperiode voortijdig werd afgebroken.